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Смешные анекдоты дня на 25 апреля: свежая подборка

Смешные анекдоты дня на 25 апреля: свежая подборка
Фото: pixabay.com
Убойные приколы от "Утро.ру" для отличного настроения
  • Женщина может быть абсолютно уверена, что муж ей не изменяет, если на улице он уже не пытается втянуть живот, когда мимо идет красотка.
  • Мужчина звонит в скорую:

  – Я сломал ногу в трех местах! Пришлите скорее врача!

  – Медики выезжают. Расскажите пока, зачем вы ходите по таким местам??

  • Карантин – лучшее время, чтобы вернуть свои деньги. Если вам кто-то должен, просто отправляйтесь к нему домой. Сто процентов застанете.
  • Раньше тех, кто отправлялся в лес, начинали разыскивать, чтобы помочь найти дорогу обратно. Сейчас – чтобы выписать штраф за нарушение самоизоляции.
Кристина ЧЕРНИКОВА

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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