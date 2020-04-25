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Антипасха: что нельзя делать 26 апреля

Антипасха: что нельзя делать 26 апреля
Фото: pixabay.com
Православные в этот день продолжают славить Господа

Как могло показаться из названия, Антипасха – не противостояние светлому празднику Пасхи. На 26 апреля в этом году выпадает Фомино воскресенье – день одного их апостолов, который усомнился в воскрешении своего Учителя. Отсюда пошло известное выражение "Фома неверующий". 

Традиции и обычаи на 26 апреля:

В этот день православные продолжают воздавать дань Господу и совершать богоугодные деяния, предписанные церковными канонами. Принято ходить на службы в церкви и посещать кладбища. Празднование Антипасхи совпадает с Красной горкой, поэтому всем одиноким следует помолиться, чтобы обрести любовь. На Руси в этот день также было принято справлять свадьбы. 

Приметы и поверья на 26 апреля: 

1. Стоит отправиться на поиски медуницы. Именно в этот день трава набирает целебную силу, из нее нужно начинать готовить отвары. 

2. Если в лесу протяжно поет кукушка – скоро придет тепло. 

3. Если ночь на 26 апреля выдалась звездной, значит, год будет урожайным. 

4. Дуб распустился – жди скорого прихода теплого лета. 

Что нельзя делать 26 апреля: 

На Антипасху ни в коем случае нельзя ругаться и выяснять отношения. Иначе счастья не будет целый год. Не стоит проводить этот день в одиночестве. Даже в условиях карантина лучше позвонить друзьям и близким, поговорить. Отдельная рекомендация для семейных пар: 26 апреля отлично подходит для романтического ужина и маленьких приятных подарков. 

Ранее "Утро.ру" опубликовало любовный гороскоп на год.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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