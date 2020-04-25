Антипасха: что нельзя делать 26 апреля
Как могло показаться из названия, Антипасха – не противостояние светлому празднику Пасхи. На 26 апреля в этом году выпадает Фомино воскресенье – день одного их апостолов, который усомнился в воскрешении своего Учителя. Отсюда пошло известное выражение "Фома неверующий".
Традиции и обычаи на 26 апреля:
В этот день православные продолжают воздавать дань Господу и совершать богоугодные деяния, предписанные церковными канонами. Принято ходить на службы в церкви и посещать кладбища. Празднование Антипасхи совпадает с Красной горкой, поэтому всем одиноким следует помолиться, чтобы обрести любовь. На Руси в этот день также было принято справлять свадьбы.
Приметы и поверья на 26 апреля:
1. Стоит отправиться на поиски медуницы. Именно в этот день трава набирает целебную силу, из нее нужно начинать готовить отвары.
2. Если в лесу протяжно поет кукушка – скоро придет тепло.
3. Если ночь на 26 апреля выдалась звездной, значит, год будет урожайным.
4. Дуб распустился – жди скорого прихода теплого лета.
Что нельзя делать 26 апреля:
На Антипасху ни в коем случае нельзя ругаться и выяснять отношения. Иначе счастья не будет целый год. Не стоит проводить этот день в одиночестве. Даже в условиях карантина лучше позвонить друзьям и близким, поговорить. Отдельная рекомендация для семейных пар: 26 апреля отлично подходит для романтического ужина и маленьких приятных подарков.
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