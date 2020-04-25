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Похудение за 5 минут: от жира на животе избавит утренняя гимнастика

Похудение за 5 минут: от жира на животе избавит утренняя гимнастика
Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Рельефной фигуры можно добиться с помощью простой тренировки

Проблема лишнего веса для многих стала особенно актуальной во время самоизоляции: сохранить стройную фигуру при малоподвижном образе жизни все сложнее. Сжечь жир внизу живота и поддерживать тело в тонусе поможет небольшой комплекс утренних упражнений. Всего 5 минут ежедневных занятий приблизят к желаемому результату.

Упражнение 1. Садимся на пол, корпус слегла отклоняем назад, руками упираемся в пол. Теперь поднимаем прямые ноги и на выдохе подтягиваем их в груди, а после – снова выпрямляем.

Упражнение 2. Теперь ложимся на спину, слегка поднимаем корпус и ноги. Руки вытягиваем по направлению к ногам. Теперь одновременно разводим и сводим конечности в стороны. Такие "ножницы" нужно выполнять не менее минуты.

Упражнение 3. Чтобы сжечь жир внизу живота, по утрам можно также стоять в планке. Это упражнение задействует разные группы мышц, именно поэтому считается очень эффективным, несмотря на свою статичность. В планке стоим столько, сколько позволяют силы. Со временем продолжительность можно увеличивать.

Ранее "Утро.ру" поделилось упражнениями, которые повысят тестостерон после 45 лет.

Карина СИРАЗОВА

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