Подборка шуток от "Утро.ру" украсит утро воскресенья

1. Звонок учителю в час ночи:

– Мария Ивановна, здравствуйте, а вы спите?

– Да!

– А мы вот учимся!

2. Что такое 90-60-90? Езда мимо поста ГАИ!

3. Как-то за стаканом горячительного Мюллер спросил Штирлица:

– Какой у вас любимый фильм?

Штирлиц хотел ответить "Волга – Волга", но вовремя одумался:

– Фольцваген – Фольцваген!