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Актуальные и смешные: свежие анекдоты на 26 апреля

Актуальные и смешные: свежие анекдоты на 26 апреля
Фото: pixabay.com
Подборка шуток от "Утро.ру" украсит утро воскресенья

1. Звонок учителю в час ночи: 

– Мария Ивановна, здравствуйте, а вы спите?

– Да!

– А мы вот учимся!

2. Что такое 90-60-90? Езда мимо поста ГАИ!

3. Как-то за стаканом горячительного Мюллер спросил Штирлица:

– Какой у вас любимый фильм? 

Штирлиц хотел ответить "Волга – Волга", но вовремя одумался:

– Фольцваген – Фольцваген!

Полина ЛЕДОВСКИХ

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