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Кашка для мужчин: луговое растение решит проблемы с потенцией

Кашка для мужчин: луговое растение решит проблемы с потенцией
Фото: pixabay.com
Клевер вернет мужскую силу и укрепит иммунитет

В растениях, которые попадаются нам на каждом шагу, содержится масса полезных элементов. Клевер – не исключение. Луговая Кашка, как его принято называть в народе, вернет мужскую силу. Достаточно сделать отвар из семен клевера. 

Для создания напитка понадобится красное вино. Берем 1 столовую ложку семян, заливаем бокалом горячительного напитка и пропариваем смесь в течение 30 минут на водяной бане. Затем нужно процедить и остудить напиток. Принимать его следует по 1 столовой ложке 3 раза в день. 

Клевер полезен также для тех, кто хочет вылечить горло или в принципе укрепить иммунитет. Зеленые листья растения спасут от авитаминоза в весеннее время, уточняет автор Яндекс.Дзен-канала "Балканский знахарь". 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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