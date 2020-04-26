Мартын-лисогон: приметы и суеверия на 27 апреля
В народе же 27 апреля получило другое название. Его окрестили днем Мартына-лисогона. По старым приметам охотников, лисы начинали перебираться в новые норы. Убивать их в этот день считалось дурным знаком – в будущем можно пострадать от обманщиков. Наблюдали также за журавлями и воронами.
Так, если ворона каркает, то это к неприятностям, а если при этом сидит на крыше дома – к покойнику. Плохой приметой считалось увидеть, как эта птица летит через двор.
27 апреля можно было определить, какой будет весна. Если пчелы появились – она будет теплой и погожей. Цветущая верба и прилет ласточек говорили о том, что пора высаживать саженцы.
С журавлями в этот день также было связано немало примет. Хорошим знаком считалось увидеть в небе одинокую птицу – к удаче. Если же журавлей пара, то это к свадьбе. Целая стая птиц предсказывала гостей.
27 апреля снятся вещие сны. Правда, это касается только дневных сновидений. В этот день можно увидеть своего врага.
В день Мартына-лисогона дурной приметой было стирать вместе вещи мужа и жены. По старинному поверью, это могло привести к ссоре супругов. Полагалось сначала выстирать одежду мужскую, а уже потом – женскую.
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