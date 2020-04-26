На утро после вечеринки взбодриться поможет жидкость, но не любая

Избавиться от похмелья после застолья можно без помощи лекарств. Организм способен сам справиться с плохим состоянием, ведь оно сравнимо обычному отравлению. Об этом рассказал токсиколог Алексей Водовозов.

По словам специалиста, похмелье – это отравление уксусным альдегидом, это вещество образуется из этилового спирта. Главное, что нужно делать после бурной ночи – пить. Чтобы избавиться от обезвоживания и остановить переработку уксусного альдегида, нужно обратить внимание на морсы, компоты, и, конечно же, рассолы.

А вот пить спиртное, чтобы похмелиться, как объяснил эксперт, не стоит. Как рассказал Водовозов радио Sputnik, эта традиция распространена среди людей, которые зависимы от спиртного.

"Когда у таких людей падает в крови уровень наркотика, которым для них является этанол, у них начинается этаноловая ломка", – сказал эксперт, добавив, что здоровому человеку станет лишь хуже от алкоголя.

Также не стоит пить кофе или чай, так как кофеин усилит нехватку кислорода, которая может привести к инфаркту в любом возрасте. Водовозов также подчеркнул, что у тех, кто пьет алкоголь, повышается риск заразиться коронавирусом, так как иммунитет у таких людей более слабый.