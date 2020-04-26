Новая подборка современных приколов от "Утро.ру" сделает день лучше

Актуальные анекдоты и остроты настроят на позитивный лад в самый сложный день недели – понедельник.

Слова "Я сын прокурора!" медведя не напугали.

Если вы записаны у мужчины в телефоне как "Шиномонтаж", а он утверждает, что не женат, не стоит ему доверять.

Пациент на приеме в поликлинике.

– Узнал на днях, что спать лучше всего ногами на запад. Неужели правда?

Врач, вздохнув.

– Правда, дорогой мой, в том, что спать лучше всего целиком где-нибудь на Западе.