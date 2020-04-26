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Свежие и смешные: лучшие анекдоты на 27 апреля

Свежие и смешные: лучшие анекдоты на 27 апреля
Фото: pixabay.com
Новая подборка современных приколов от "Утро.ру" сделает день лучше
Актуальные анекдоты и остроты настроят на позитивный лад в самый сложный день недели – понедельник. 
  • Слова "Я сын прокурора!" медведя не напугали.
  • Если вы записаны у мужчины в телефоне как "Шиномонтаж", а он утверждает, что не женат, не стоит ему доверять.
  • Пациент на приеме в поликлинике.

  – Узнал на днях, что спать лучше всего ногами на запад. Неужели правда?

    Врач, вздохнув.

  – Правда, дорогой мой, в том, что спать лучше всего целиком где-нибудь на Западе.

  • Еще никто не умирал из-за того, что не сходил с утра в душ, перед тем как ехать в метро на работу. А жаль…
Кристина ЧЕРНИКОВА

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