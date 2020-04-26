Как похудеть на карантине: раскрыт эффективный метод
Не за горами лето, а значит, многие сейчас задумались о том, как похудеть, чтобы без смущения носить открытую одежду. Утро.ру собрало самые важные правила для тех, кто хочет распрощаться с лишним весом. Сделать это можно и в условиях самоизоляции.
Итак, один из важных моментов, конечно, рацион. Чтобы сбросить лишние килограммы, необходимо тратить больше калорий, чем вы получаете с пищей. Включите в меню больше овощей, фруктов, белка. Орехи, несмотря на высокую калорийность, тоже необходимы для сбалансированного питания. Главное знать меру. Горстка миндаля вполне подойдет в качестве перекуса. Мясо лучше выбирать нежирное, запекать или отваривать. О рыбе и морепродуктах тоже не стоит забывать.
Еще один фактор, который влияет на похудение – это количество еды в вашей тарелке. Нужно питаться небольшими порциями – граммов по 150, но часто. Шесть раз в день. При этом наиболее калорийную пищу лучше есть до трех часов дня, а дальше выбирать что-то более легкое. Можно прибегнуть к маленькой хитрости – класть еду на маленькую тарелку. Тогда порция будет казаться больше – таким образом мозг будет "обманут".
Третий момент. Не забывайте о воде. Она способствует улучшению обмена веществ, помогает выводить из организма токсины. Приучите себя выпивать стакан воды натощак и далее в течение дня употреблять достаточно жидкости (диетологи советуют около полутора литров). Чай, кофе и другие напитки не считаются.
И наконец четвертый пункт в списке для худеющих – это физическая активность. Без нее эффективность диеты будет намного ниже. Старайтесь каждый день проводить домашние тренировки – хотя бы полчаса. Необязательно делать что-то очень сложное. В Сети много видео с простыми упражнениями.
Если у вас есть какие-либо заболевания, лучше посоветоваться с врачом относительно ограничений в питании.
Ранее Утро.ру. писало, какие продукты мешают похудению.
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