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Смешные анекдоты дня на 28 апреля: свежая подборка

Смешные анекдоты дня на 28 апреля: свежая подборка
Фото: pixabay.com
Лучшие шутки от "Утро. ру" для хорошего настроения
  • Сын патологоанатома отучил учителя русского языка постоянно спрашивать: "А голову дома ты не забыл?"
  • Жена говорит мужу (злорадно):
    - Милый, нашла в шкафу твою заначку. Потратила ее в ресторане. В следующий раз не будешь от меня деньги прятать!

     Муж (спокойно):

    - Ничего страшного, дорогая. Я тебе на новый телефон копил.

  • Озабоченный пациент спрашивает на приеме у доктора:
    - Почему у меня такие плохие анализы?
    - А сколько вы за них заплатили?
    - Пять тысяч.
    - Хорошие будут стоить в два раза дороже!
Кристина ЧЕРНИКОВА

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