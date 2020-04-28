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Рассмешат любого: свежие анекдоты на 29 апреля

Рассмешат любого: свежие анекдоты на 29 апреля
Фото: pixabay.com
Новые и актуальные шутки от "Утро.ру" сделают день лучше
  • После свадьбы молодая жена переехала в квартиру мужа. Разбирает старые вещи, наводит порядок:

– А что делают твои сломанные детские санки за шкафом? Давай выбросим, места и так совсем нет!

– Ты говоришь как моя бывшая жена.

– Так ты еще и был женат! Как ты мог мне об этом не сказать?!

– Нет, ты не поняла. До тебя у меня жены не было.


  • Оформление цифрового пропуска. Приходит SMS:

– Уточните цель поездки.

– Посещение любовника.

– Пожалуйста, не рискуйте и оставайтесь дома! К вам приедет волонтер.


  • Если девушка ставит "лайк" на рецепт какого-либо блюда в соцсетях, это вовсе не означает, что она его собирается готовить. Это значит, что сейчас бы все это было с удовольствием съедено.
Карина СИРАЗОВА

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