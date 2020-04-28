Новые и актуальные шутки от "Утро.ру" сделают день лучше

После свадьбы молодая жена переехала в квартиру мужа. Разбирает старые вещи, наводит порядок:

– А что делают твои сломанные детские санки за шкафом? Давай выбросим, места и так совсем нет!

– Ты говоришь как моя бывшая жена.

– Так ты еще и был женат! Как ты мог мне об этом не сказать?!

– Нет, ты не поняла. До тебя у меня жены не было.





Оформление цифрового пропуска. Приходит SMS:

– Уточните цель поездки.

– Посещение любовника.

– Пожалуйста, не рискуйте и оставайтесь дома! К вам приедет волонтер.



