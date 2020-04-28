Православные в этот день чтят память мучениц Ирины, Хионии и Агапии

На Руси 29 апреля считался днем Ирины-рассадницы. Крестьяне в этот период начинали готовить семена к посадке, а в ящиках уже высаживали капусту и огурцы. Капуста считалась одним из главных овощей, так как входит в состав многих блюд для поста.

Ирина-рассадница: обычаи и традиции

В этот день нельзя ссориться с близкими и выяснять отношения: это закончится плохо.

Чтобы урожай не съели жуки, в землю втыкали крапиву или закапывали первого попавшегося червяка.

Первый росток, который посадили на грядку, надо было накрыть горшком, а затем белой тканью.

У женщины, которая занимается землей, при работе должен быть подвернут подол, иначе урожай будет плохим.

Приметы на 29 апреля

Если слышится гром, значит, урожай будет богатым.

Обилие жуков предвещает летнюю засуху.

Рассаду капусты можно высаживать на грядку, если светит солнце.

Урожай будет плохим, если земля ночью промерзла.

Если на небе появилась радуга, то жди плохую погоду.

Сновидения на 29 апреля считаются вещими.

Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на май 2020 г. для всех знаков зодиака.