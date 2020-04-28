Негативные эмоции укорачивают жизнь

Для того чтобы продлить молодость и сохранить жизненную энергию следует вести здоровых образ жизни и избегать вредных привычек, уверяют эксперты, которые привели 9 привычек, укорачивающих жизнь.

Во-первых, это высококалорийное питание. Жирная пища вредит здоровью, а лишний вес заставляет организм быстрее расходовать ресурсы – то есть, стареть.

Эмоции без движения. Немногие в курсе, что, например, при присмотре фильма ужасов организм начинает вырабатывать гормоны, которые должны помочь человеку преодолеть опасность. При этом если речь идет о просмотре ужастика и тело не двигается, то эти гормоны наносят вред организму. Так что, либо во время страшных фильмов нужно заниматься зарядкой, либо отказаться от такого зрелища, советуют авторы канала "1000 Секретов Силы" в "Яндекс Дзене".

Курение. Это очень вредная привычка, которая бьет по здоровью курильщика и окружающих его людей. Курение ускоряет старение организма, поэтому от такого бесполезного увлечения лучше отказаться в первую очередь.

Негативные эмоции. Всегда следует стараться с позитивом смотреть на жизненные перипетии. Злость, агрессия, гнев – все эти эмоции разрушительно воздействуют на организм.

Однообразность жизни. Если не происходит ничего нового, то человек постепенно может начать деградировать. А если нет развития, то идет разрушение. Для того чтобы продлить молодость, нужно добавить в жизнь новые события и ощущения.

Негативное окружение. Люди, которые постоянно жалуются на свою жизнь, портят настроение окружающим и забирают их энергию. От таких лучше держаться подальше.

Отсутствие вдохновляющих целей. Чтобы прожить долгие годы, у человека должна быть серьезная жизненная цель. Покорение Эвереста или другая крупная задача – отличный способ замотивировать себя на здоровый образ жизни.

Низкая физическая активность. Жизнь – это движение. Чем больше человек двигается, тем быстрее работает его организм и обменные процессы. Тело омолаживается, а также сопутствует хорошее настроение. При низкой активности ускоряются процессы разрушения и человек быстрее стареет. Так что, спорт и зарядка – залог долголетия.

Отсутствие развития мозга. Умственная деятельность является одним из важнейших факторов долголетия. Мозг тоже нужно тренировать – учить стихи, решать задачи, заниматься творчеством.