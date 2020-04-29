Православные чтят память Зосимы и Савватия

На Руси в этот день с особенным вниманием относились к пчелам. Считается, что соловецкие чудотворцы Зосима и Савватий были посланы в Египет, чтобы принести оттуда пчелиную матку.

День Зосимы: обычаи и запреты

Печь хлеб или кондитерские изделия в этот день запрещено.

С самого утра было принято молиться Зосиме и относить в храм соты, чтобы можно было расставлять ульи.

Пчеловоды 30 апреля вырезали часть земли, с которой надо было обойти вокруг пасеки, чтобы пчелы летали именно там, откуда вынули дерн.

В этот день сажали морковь и свеклу. Сначала семена замачивали в воде, куда бросали медные деньги. Считалось, что только после этого обряда урожай будет хорошим.

От рыбалки лучше воздержаться.

Ругань 30 апреля может отпугнуть удачу.

Народные приметы на 30 апреля

На какие посевы села пчела, там и будет богатый урожай.

Если пчелы летают поодиночке и медленно, то меда будет мало. Если летают стаями и быстро, то надо ждать много меда.

Муравей, заползший в дом, – к счастью.

Если на деревьях много шишек, будет богатый урожай ячменя, если на ольхе много сережек, то будет большой урожай овса.

Играющие грачи – предвестники солнечной погоды.

Утренний дождь – к хорошему дню.

Сны на 30 апреля необходимо хранить в тайне, чтобы они сбылись в течение месяца.

Ранее "Утро.ру" публиковало подробный гороскоп на май 2020 года.