С юмором о наболевшем: смешные анекдоты на 30 апреля
Свежая подборка лучших шуток от Утро.ру
Четверг – это маленькая пятница. Свежие приколы помогут поднять настроение и дождаться конца рабочей недели.
Анекдот про ЗОЖ
- – Скажите, а вы любите утренние пробежки?
– Нет, вообще не бегаю.
– Почему? Ведь это так полезно для здоровья!
– Видите ли, когда я пытаюсь бежать, лед из моего коктейля вываливается.
Анекдот про алкоголиков
- – Добрый день! Это служба помощи людям с алкогольной зависимостью?
– Да. Слушаю вас.
– Срочно нужна ваша помощь. Напомните, пожалуйста, рецепт "Кровавой Мэри".
Анекдот про врачей
- Больной на приеме (жалобно):
– Выпишите мне капли, пожалуйста. У меня насморк, нос заложен.
Врач (гневно):
– Тоже мне, проблема. У меня заложено все: автомобиль, дача, квартира! А вы тут на сопли жалуетесь.
Анекдот про кассира
- Продавщица – покупателю, пробивая продукты:
– Товары по акции не желаете?
– Может, хватит каждый раз спрашивать? У меня и так все товары всегда по акции! – рассерженно отвечает покупатель.
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