Свежая подборка лучших шуток от Утро.ру

Четверг – это маленькая пятница. Свежие приколы помогут поднять настроение и дождаться конца рабочей недели.

Анекдот про ЗОЖ

– Скажите, а вы любите утренние пробежки?

– Нет, вообще не бегаю.

– Почему? Ведь это так полезно для здоровья!

– Видите ли, когда я пытаюсь бежать, лед из моего коктейля вываливается.

Анекдот про алкоголиков

– Добрый день! Это служба помощи людям с алкогольной зависимостью?

– Да. Слушаю вас.

– Срочно нужна ваша помощь. Напомните, пожалуйста, рецепт "Кровавой Мэри".

Анекдот про врачей

Больной на приеме (жалобно):

– Выпишите мне капли, пожалуйста. У меня насморк, нос заложен.

Врач (гневно):

– Тоже мне, проблема. У меня заложено все: автомобиль, дача, квартира! А вы тут на сопли жалуетесь.

Анекдот про кассира

Продавщица – покупателю, пробивая продукты:

– Товары по акции не желаете?

– Может, хватит каждый раз спрашивать? У меня и так все товары всегда по акции! – рассерженно отвечает покупатель.