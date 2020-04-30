Актуальные шутки от "Утро.ру" поднимут настроение и помогут расслабиться

Свежие приколы рассмешат и подарят заряд энергии на все майские праздники.

Решил прогуляться в магазин дальше, чем на 100 метров от дома. Вот это развлечение – адреналин зашкаливает!





Молодая пара приезжает к родителям мужа после свадьбы погостить. Свекровь решила устроить невестке проверку – будет ли она как следует заботиться о ее сыне.

– Ну что, дорогая невестушка, а готовить ты умеешь?

– Умею.

– И мясо по-французски? Мой сын его ужасно любит.

– Само собой.

– И борщ? Ну-ка, что нужно сделать, чтобы он был вкусным?

– Чтобы свекровь не говорила под руку!





Девушки во время карантина: занимаются спортом, готовят сложные блюда и проходят онлайн-курсы.

Парни: строят домик из подушек на случай внезапного зомби-апокалипсиса.