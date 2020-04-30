Приметы на 1 мая: что нельзя делать на Кузьму-огородника
На Руси верили, что в этот день можно узнать, какая погода будет в мае.
Кузьма-огородник: обычаи и традиции
Считалось, что 1 мая открывает череду неблагоприятных для женитьбы дней. Выйти замуж в мае сулило всю жизнь промаяться. Сыгранным в этот период свадьбам предвещали разлад из-за измены.
На Руси в этот день начиналась посевная, при посадке загадывали желание и считали, что оно исполнится. А девушки верили: если смочить волосы первомайским дождем, то отрастет толстая коса до пят.
Если 1 мая начинала цвести ольха, то приступали к посеву гречихи. Если расцветали фиалки, то пришло время сажать редис, морковь, лук, укроп и петрушку.
Для того чтобы урожай был богатым, семена окропляли колодезной водой. Сделать это нужно было тайно, чтобы никто не сглазил.
Приметы на 1 мая:
Закуковала кукушка – к теплой погоде.
Зной на 1 мая – вторая половина месяца будет прохладной.
Расцвела рябина – жди жаркого лета.
Черемуха распустилась – к похолоданию.
Дождь на 1 мая сулил богатый урожай.
На Руси верили, что сновидения в этот день предсказывают события ближайшего будущего.
Ночь с 30 апреля на 1 мая – необычная. Многие народы связывали ее с ведьмовским шабашом и праздником нечистой силы. Древние славяне называли эту ночь Велесовой, а европейские народы – Вальпургиева.
Крестьяне в Велесову ночь занимались изгнанием ведьмовских сил – приводили обряды и ритуалы. На огромных кострах сжигали чучела ведьм из соломы и звонили в церковный колокол.
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