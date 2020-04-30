В этот день православная церковь чтит память святителя Космы

На Руси верили, что в этот день можно узнать, какая погода будет в мае.

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Считалось, что 1 мая открывает череду неблагоприятных для женитьбы дней. Выйти замуж в мае сулило всю жизнь промаяться. Сыгранным в этот период свадьбам предвещали разлад из-за измены.

На Руси в этот день начиналась посевная, при посадке загадывали желание и считали, что оно исполнится. А девушки верили: если смочить волосы первомайским дождем, то отрастет толстая коса до пят.

Если 1 мая начинала цвести ольха, то приступали к посеву гречихи. Если расцветали фиалки, то пришло время сажать редис, морковь, лук, укроп и петрушку.

Для того чтобы урожай был богатым, семена окропляли колодезной водой. Сделать это нужно было тайно, чтобы никто не сглазил.

Приметы на 1 мая:

Закуковала кукушка – к теплой погоде.

Зной на 1 мая – вторая половина месяца будет прохладной.

Расцвела рябина – жди жаркого лета.

Черемуха распустилась – к похолоданию.

Дождь на 1 мая сулил богатый урожай.

На Руси верили, что сновидения в этот день предсказывают события ближайшего будущего.

Ночь с 30 апреля на 1 мая – необычная. Многие народы связывали ее с ведьмовским шабашом и праздником нечистой силы. Древние славяне называли эту ночь Велесовой, а европейские народы – Вальпургиева.

Крестьяне в Велесову ночь занимались изгнанием ведьмовских сил – приводили обряды и ритуалы. На огромных кострах сжигали чучела ведьм из соломы и звонили в церковный колокол.

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