Злободневные шутки от "Утро.ру" поднимут настроение

1. Жена разговаривает с мужем по телефону:

– Дорогой, у меня для тебя две новости.

– Начни, пожалуйста, с хорошей.

– Нам пообещали скидку в автосервисе.





2. Жена спрашивает у мужа:

– За что ты меня полюбил? За мою роскошную фигуру? А может быть за ослепительную улыбку? Или за добрый и пони мающий характер?

– За твое невероятное чувство юмора, милая.





3. Разговаривают два соседа:

– Валер, мне тут сказали, ты к моей жене ходишь? Мне это не нравится!

– Ой, Саш, разбирайся тогда со своей женой. Ей нравится, тебе не нравится!