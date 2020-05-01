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Смешные и актуальные: лучшие анекдоты на 2 мая

Смешные и актуальные: лучшие анекдоты на 2 мая
Фото: pixabay.com
Злободневные шутки от "Утро.ру" поднимут настроение
1. Жена разговаривает с мужем по телефону: 
– Дорогой, у меня для тебя две новости. 
– Начни, пожалуйста, с хорошей. 
– Нам  пообещали скидку в автосервисе. 

2. Жена спрашивает у мужа: 
– За что ты меня полюбил? За мою роскошную фигуру? А может быть за ослепительную улыбку? Или за добрый и пони мающий характер? 
– За твое невероятное чувство юмора, милая. 

3. Разговаривают два соседа: 
– Валер, мне тут сказали, ты к моей жене ходишь? Мне это не нравится!
– Ой, Саш, разбирайся тогда со своей женой. Ей нравится, тебе не нравится!
Полина ЛЕДОВСКИХ

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