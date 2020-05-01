Запрещено носить грязную или старую одежду

На Руси 2 мая называли днем Ивана – Воина. Для наших предков было особенно важно соблюдать все запреты в эту дату, ведь нарушение традиций могло повлечь за собой самые тяжелые последствия.

Чего нельзя делать в день Ивана – Воина:

1. Запрещено носить старую или грязную одежду. Того, кто будет выглядеть неподобающе, обязательно накажет судьба. Даже делать грязную работу 2 мая лучше в новом или хотя бы в чистом.

2. Нельзя отказывать в помощи слабым и нищим. Чем больше вы станете помогать окружающим, том больше радости и счастья к себе притянете.

3. Не стоит посещать баню или сауну – можно заразиться чем-нибудь серьезным.

4. Не стоит долго и усердно трудиться, а также строить планы на развитие по карьерной лестнице. Правильнее будет провести время в кругу семьи, отвлекаясь от проблем.

5. Беременным нельзя 2 мая давать деньги и одежду никому в долг. Вместе со средствами и вещами женщина рискует лишиться энергии.

6. Незамужним барышням лучше не облизывать после еды ложку. Та, что нарушит правило, будет жестоко наказана супругом в будущем.

Приметы на 2 мая:

1. Пролетела кукушка над головой – жди счастья.

2. Если 2 мая жарко – лето будет теплое.

3. Зацвела осина – сигнал для грибника: пора искать сморчки

4. Если утки стали строить домик около воды, жди сухого лета. Чем дальше гнездо – тем дождливее и прохладнее будет следующий сезон.