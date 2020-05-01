Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

День Ивана - Воина: что нельзя делать 2 мая

День Ивана - Воина: что нельзя делать 2 мая
Фото: pixabay.com
Запрещено носить грязную или старую одежду

На Руси 2 мая называли днем Ивана – Воина. Для наших предков было особенно важно соблюдать все запреты в эту дату, ведь нарушение традиций могло повлечь за собой самые тяжелые последствия. 

Чего нельзя делать в день Ивана – Воина:

1. Запрещено носить старую или грязную одежду. Того, кто будет выглядеть неподобающе, обязательно накажет судьба. Даже делать грязную работу 2 мая лучше в новом или хотя бы в чистом. 

2. Нельзя отказывать в помощи слабым и нищим. Чем больше вы станете помогать окружающим, том больше радости и счастья к себе притянете. 

3. Не стоит посещать баню или сауну – можно заразиться чем-нибудь серьезным. 

4. Не стоит долго и усердно трудиться, а также строить планы на развитие по карьерной лестнице. Правильнее будет провести время в кругу семьи, отвлекаясь от проблем. 

5. Беременным нельзя 2 мая давать деньги и одежду никому в долг. Вместе со средствами и вещами женщина рискует лишиться энергии. 

6. Незамужним барышням лучше не облизывать после еды ложку. Та, что нарушит правило, будет жестоко наказана супругом в будущем. 

Приметы на 2 мая:

1. Пролетела кукушка над головой – жди счастья.

2. Если 2 мая жарко – лето будет теплое. 

3. Зацвела осина – сигнал для грибника: пора искать сморчки

4. Если утки стали строить домик около воды, жди сухого лета. Чем дальше гнездо – тем дождливее и прохладнее будет следующий сезон. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Раскрыты подробности о состоянии заразившегося COVID-19 Мишустина

Глава правительства признался, что чувствует себя нездоровым

Начните день с улыбки: смешные анекдоты на 1 мая

Актуальные шутки от "Утро.ру" поднимут настроение и помогут расслабиться

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

938 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей