День Ивана - Воина: что нельзя делать 2 мая
На Руси 2 мая называли днем Ивана – Воина. Для наших предков было особенно важно соблюдать все запреты в эту дату, ведь нарушение традиций могло повлечь за собой самые тяжелые последствия.
Чего нельзя делать в день Ивана – Воина:
1. Запрещено носить старую или грязную одежду. Того, кто будет выглядеть неподобающе, обязательно накажет судьба. Даже делать грязную работу 2 мая лучше в новом или хотя бы в чистом.
2. Нельзя отказывать в помощи слабым и нищим. Чем больше вы станете помогать окружающим, том больше радости и счастья к себе притянете.
3. Не стоит посещать баню или сауну – можно заразиться чем-нибудь серьезным.
4. Не стоит долго и усердно трудиться, а также строить планы на развитие по карьерной лестнице. Правильнее будет провести время в кругу семьи, отвлекаясь от проблем.
5. Беременным нельзя 2 мая давать деньги и одежду никому в долг. Вместе со средствами и вещами женщина рискует лишиться энергии.
6. Незамужним барышням лучше не облизывать после еды ложку. Та, что нарушит правило, будет жестоко наказана супругом в будущем.
Приметы на 2 мая:
1. Пролетела кукушка над головой – жди счастья.
2. Если 2 мая жарко – лето будет теплое.
3. Зацвела осина – сигнал для грибника: пора искать сморчки
4. Если утки стали строить домик около воды, жди сухого лета. Чем дальше гнездо – тем дождливее и прохладнее будет следующий сезон.
Раскрыты подробности о состоянии заразившегося COVID-19 Мишустина
Глава правительства признался, что чувствует себя нездоровым
Начните день с улыбки: смешные анекдоты на 1 мая
Актуальные шутки от "Утро.ру" поднимут настроение и помогут расслабиться
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Ученые обозначили пугающие сроки окончания эпидемии коронавируса
- ВОЗ потребовала немедленно усилить карантинные меры в Белоруссии
- Трамп намекнул на искусственное происхождение COVID-19
- СМИ: Лукашенко внезапно исчез на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в Белоруссии
Здоровье
- Онколог сообщил об опасности самостоятельного приема витаминов в период пандемии
- Паста Гиппократа: витаминный рецепт для здоровья сердца
- Упражнения для пожилых: дыхательная гимнастика укрепит легкие
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Смешно до слез : лучшие анекдоты апреля
- Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик