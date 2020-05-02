Мудрец призывал не отчаиваться, а трудиться на общее благо

России в будущем предстоят нелегкие времена. Многие люди могут потерять работу, их ждет разорение. Однако это не время отчаиваться – нужно пересмотреть свое отношение к безудержному обогащению. Такое предсказание сделал старец Василий.

Мудрец указывал, что России придется перенести и массу природных катаклизмов, но народ не должен отчаиваться. Если удастся все стойко перенести, то со временем страна станет одной из самых процветающих в мире.



Мудрец призывал людей отказаться от безудержного потребления и начать действовать более осознанно. Поиски собственного обогащения не приведут ни к чему хорошему. В первую очередь следует заняться духовным обогащением и направить все начинания на общее благо.

После грядущих трудностей народ будет обозлен, предрекал Василий, пишет автор канала "Паранормальный Автор" в Яндекс.Дзене. Старец призывал властей задуматься о смене вектора с капиталистического уклона в сторону социальной справедливости и равенства.