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Предсказание старца: Россию ждет процветание после природных катаклизмов

Предсказание старца: Россию ждет процветание после природных катаклизмов
Фото: Stocktake/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Мудрец призывал не отчаиваться, а трудиться на общее благо

России в будущем предстоят нелегкие времена. Многие люди могут потерять работу, их ждет разорение. Однако это не время отчаиваться – нужно пересмотреть свое отношение к безудержному обогащению. Такое предсказание сделал старец Василий.

Мудрец указывал, что России придется перенести и массу природных катаклизмов, но народ не должен отчаиваться. Если удастся все стойко перенести, то со временем страна станет одной из самых процветающих в мире.  

Мудрец призывал людей отказаться от безудержного потребления и начать действовать более осознанно. Поиски собственного обогащения не приведут ни к чему хорошему. В первую очередь следует заняться духовным обогащением и направить все начинания на общее благо. 

После грядущих трудностей народ будет обозлен, предрекал Василий, пишет автор канала "Паранормальный Автор" в Яндекс.Дзене. Старец призывал властей задуматься о смене вектора с капиталистического уклона в сторону социальной справедливости и равенства. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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