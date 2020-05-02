Для хорошего настроения: смешные анекдоты на 3 мая

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Подборка самых веселых приколов от "Утро.ру" зарядит бодростью на день

Актуальные шутки и свежие анекдоты развеселят в майские праздники. Младенец никак не засыпает. Жена спрашивает у мужа: – Может ему нужно колыбельную спеть? – Дорогая, попробуй с ним сперва по-хорошему Детей нужно заводить не только для того, чтобы кто-то в старости тебе стакан воды подал, но и для того, чтобы кто-то принес тебе рулон туалетной бумаги, когда ты оказался в затруднительном положении.



Проснулся ночью в холодном поту, поскольку вспомнил, что при коронавирусе человек не чувствует вкусов и запахов. Быстро побежал к холодильнику, достал сосиску с майонезом и хлебом и срочно сделал тест. Оказалось, что здоров.

Психология – это такая профессия, когда человек может настроить ваших тараканов в голове против вас.

