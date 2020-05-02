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Для хорошего настроения: смешные анекдоты на 3 мая

Для хорошего настроения: смешные анекдоты на 3 мая
Фото: Creativ Studio Heinemann/ imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Подборка самых веселых приколов от "Утро.ру" зарядит бодростью на день

Актуальные шутки и свежие анекдоты развеселят в майские праздники. 

  • Младенец никак не засыпает. Жена спрашивает у мужа:

– Может ему нужно колыбельную спеть?

– Дорогая, попробуй с ним сперва по-хорошему

  • Детей нужно заводить не только для того, чтобы кто-то в старости тебе стакан воды подал, но и для того, чтобы кто-то принес тебе рулон туалетной бумаги, когда ты оказался в затруднительном положении. 


  • Проснулся ночью в холодном поту, поскольку вспомнил, что при коронавирусе человек не чувствует вкусов и запахов. Быстро побежал к холодильнику, достал сосиску с майонезом и хлебом и срочно сделал тест. Оказалось, что здоров. 


  • Психология – это такая профессия, когда человек может настроить ваших тараканов в голове против вас.


Евгения НАГОРСКАЯ

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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