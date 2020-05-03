Подборка на злобу дня: смешные анекдоты дня на 4 мая
Шутки о самом актуальном – для читателей Утро.ру
Свежие приколы помогут развлечься в режиме самоизоляции.
- Стоят перед посольством США двое граждан СССР и глазеют на сверкающий "кадиллак".
– Какой роскошный советский автомобиль! – восхищенно говорит один.
– Голубчик, вы что, никогда не видели машин из США? – изумляется второй.
– Машины-то я видел. А вот с вами столкнулся впервые!
- – Чем отличается полиграф от утюга?
– Это очень просто. Полиграф – детектор лжи, а утюг – правды!
- – Коля, спорим на тысячу, не угадаешь, чего я к тебе пришел в такую рань?
– Чего тут гадать? Опять в долг надо.
– А вот и нет! Так что выкладывай деньги!
- Одна санитарка жалуется другой в больничном коридоре.
– Такое ощущение, что я сегодня встала не с той ноги!
– Мне кажется, ты не с той стороны кровати встала, Люся. На тебе тапочки главного врача!
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