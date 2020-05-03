Шутки о самом актуальном – для читателей Утро.ру

Свежие приколы помогут развлечься в режиме самоизоляции.

Стоят перед посольством США двое граждан СССР и глазеют на сверкающий "кадиллак".

– Какой роскошный советский автомобиль! – восхищенно говорит один.

– Голубчик, вы что, никогда не видели машин из США? – изумляется второй.

– Машины-то я видел. А вот с вами столкнулся впервые!

– Чем отличается полиграф от утюга?

– Это очень просто. Полиграф – детектор лжи, а утюг – правды!

– Коля, спорим на тысячу, не угадаешь, чего я к тебе пришел в такую рань?

– Чего тут гадать? Опять в долг надо.

– А вот и нет! Так что выкладывай деньги!

Одна санитарка жалуется другой в больничном коридоре.

– Такое ощущение, что я сегодня встала не с той ноги!

– Мне кажется, ты не с той стороны кровати встала, Люся. На тебе тапочки главного врача!