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Подборка на злобу дня: смешные анекдоты дня на 4 мая

Подборка на злобу дня: смешные анекдоты дня на 4 мая
Фото: pixabay.com
Шутки о самом актуальном – для читателей Утро.ру

Свежие приколы помогут развлечься в режиме самоизоляции.

  • Стоят перед посольством США двое граждан СССР и глазеют на сверкающий "кадиллак".

– Какой роскошный советский автомобиль! – восхищенно говорит один.

 – Голубчик, вы что, никогда не видели машин из США? – изумляется второй.

– Машины-то я видел. А вот с вами столкнулся впервые!

  • – Чем отличается полиграф от утюга?

– Это очень просто. Полиграф – детектор лжи, а утюг – правды!

  • – Коля, спорим на тысячу, не угадаешь, чего я к тебе пришел в такую рань?

– Чего тут гадать? Опять в долг надо.

– А вот и нет! Так что выкладывай деньги!

  • Одна санитарка жалуется другой в больничном коридоре.

– Такое ощущение, что я сегодня встала не с той ноги!

– Мне кажется, ты не с той стороны кровати встала, Люся. На тебе тапочки главного врача!

Кристина ЧЕРНИКОВА

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