Проклов день: народные приметы на 4 мая
В этот день наши предки проклинали нечистую силу. Пошло это от общего в имени Прокл и “проклинать”. Самые старые представители семьи выходили за изгородь дома, становились лицом к западу и сыпали проклятия. Считалось, что так можно было отгородиться от любых проказ нечисти в свой адрес до окончания весны.
Люди верили, что нечистая сила засыпает в этот день после осеннего и зимнего бушевания. В силу вступали духи природы, которых нужно было задабривать. Для этого в лес относили корзины с вкусностями.
Четвертого мая крестьяне должны были уделить время садовым работам, а чтобы урожай вышел хороший, они читали заговоры и молитвы.
Приметы на 4 мая:
Если зацвела черемуха, значит будет жарким лето.
При появлении в этот день тополиного пуха нужно заняться высаживанием огурцов. Тогда урожай будет хороший.
Если запел соловей, а лес еще не покрылся листвой, то жди неурожая.
Хороший урожай щавеля к хорошей зиме без сильных заморозков, но с обилием снега.
Муравьи в этот день не страдают от нехватки пищи – к урожаю пшеницы.
Дождь 4 мая к обильной пропитке земли водой.
Ранее "Утро.ру" рассказало, какие знаки разбогатеют в мае.
Германия решила помешать строительству "Северного потока - 2"
Причиной стало невыполнение российской стороной одного из законов ФРГ
Доллар за 120 рублей: эксперты о курсе валюты после майских праздников
При негативном сценарии для российской экономики цены на доллар и евро могут сильно измениться, считают специалисты
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Запад обвинил Китай в уничтожении данных о вспышке коронавируса
- СМИ: Европа откроет границы не раньше осени
- Ученые обозначили пугающие сроки окончания эпидемии коронавируса
- ВОЗ потребовала немедленно усилить карантинные меры в Белоруссии
Здоровье
- Гимнастика для мозга: простые упражнения сохранят гибкость ума
- Онколог сообщил об опасности самостоятельного приема витаминов в период пандемии
- Паста Гиппократа: витаминный рецепт для здоровья сердца
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Смешно до слез : лучшие анекдоты апреля
- Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик