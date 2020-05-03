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Проклов день: народные приметы на 4 мая

Проклов день: народные приметы на 4 мая
Люди сыпали проклятия в адрес нечистой силы и делали прогнозы о грядущем лете

В этот день наши предки проклинали нечистую силу. Пошло это от общего в имени Прокл и “проклинать”. Самые старые представители семьи выходили за изгородь дома, становились лицом к западу и сыпали проклятия. Считалось, что так можно было отгородиться от любых проказ нечисти в свой адрес до окончания весны.

Люди верили, что нечистая сила засыпает в этот день после осеннего и зимнего бушевания. В силу вступали духи природы, которых нужно было задабривать. Для этого в лес относили корзины с вкусностями. 

Четвертого мая крестьяне должны были уделить время садовым работам, а чтобы урожай вышел хороший, они читали заговоры и молитвы.

Приметы на 4 мая:

  1. Если зацвела черемуха, значит будет жарким лето.

  2. При появлении в этот день тополиного пуха нужно заняться высаживанием огурцов. Тогда урожай будет хороший.

  3. Если запел соловей, а лес еще не покрылся листвой, то жди неурожая.

  4. Хороший урожай щавеля к хорошей зиме без сильных заморозков, но с обилием снега.

  5. Муравьи в этот день не страдают от нехватки пищи – к урожаю пшеницы.

  6. Дождь 4 мая к обильной пропитке земли водой.

    Ранее "Утро.ру" рассказало, какие знаки разбогатеют в мае. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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