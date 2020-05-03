Люди сыпали проклятия в адрес нечистой силы и делали прогнозы о грядущем лете

В этот день наши предки проклинали нечистую силу. Пошло это от общего в имени Прокл и “проклинать”. Самые старые представители семьи выходили за изгородь дома, становились лицом к западу и сыпали проклятия. Считалось, что так можно было отгородиться от любых проказ нечисти в свой адрес до окончания весны.

Люди верили, что нечистая сила засыпает в этот день после осеннего и зимнего бушевания. В силу вступали духи природы, которых нужно было задабривать. Для этого в лес относили корзины с вкусностями.

Четвертого мая крестьяне должны были уделить время садовым работам, а чтобы урожай вышел хороший, они читали заговоры и молитвы.

Приметы на 4 мая: