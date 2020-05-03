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Удивит гостей и порадует домашних: рецепт салата с баклажанами

Удивит гостей и порадует домашних: рецепт салата с баклажанами
Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press/www.globallookpress.com
Блюдо будет невероятно сытным, с насыщенным вкусом

Приготовить интересный салат достаточно просто. Использовать можно и магазинный майонез, если хотите сделать все проще и быстрей, но с домашним получается в разы вкусней. 

Салат готовится послойно, поэтому подберите подходящую тару. 

Основные ингредиенты:

  • Баклажан – 3 штуки
  • Яйца – 5 штук
  • Сладкий перец – 1 штука
  • Копченый плавленый сыр – 250 грамм
  • Помидоры – 350 грамм
  • Пучок петрушки и другая зелень по вкусу
  • Масло для жарки


Домашний майонез:

  • Яйцо – 1 штука
  • Горчица порошковая – 1 чайная ложка
  • Соль – четверть чайной ложки
  • Сахар – половина чайной ложки
  • Лимонный сок – 3 чайных ложки
  • Растительное масло – 150 мл.
  • Специи по вкусу


Приготовление заправки:

Смешиваем яйцо, соль, сахар, горчицу, лимонный сок и масло. Все тщательно взбиваем блендером, чтобы вышла густая масса. 

Приготовление салата:

  1. Нарезать баклажаны кубиками и обжарить. Выложить на блюдо, в котором будет сам салат. Смазать сверху домашним майонезом. 
  2. Яйца отвариваем и нарезаем кубиками. Это следует выложить поверх баклажанов и снова заправить сверху майонезом. 
  3. Сладкий перец нарезаем кубиками – такими же по размеру, как и баклажаны. Выкладываем поверх яиц и посыпаем сверху мелко нарезанной петрушкой. 
  4. Сыр также нарезаем кубиками одинакового размера и выкладываем в блюдо. 
  5. Сверху поливаем остатками майонеза и украшаем порезанными помидорами. 

Приятного аппетита!

Ранее "Утро.ру" рассказало о 10 полезных привычках, которые помогут в борьбе с лишним весом.

Евгения НАГОРСКАЯ

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