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Как продлить жизнь: напитки долгожителей

Как продлить жизнь: напитки долгожителей
Фото: Ron Nickel / Design Pics/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Пять рецептов для поддержания здоровья

Народы всего мира были озадачены вопросом, как продлить жизнь. В ход шли все дары природы: травы, фрукты и мед. В каждой стране есть свои секреты напитков, которые помогают обрести долголетие и укрепить здоровье. 

Чай на рябине

Считается, что такой напиток может подарить молодость тому, кто регулярно выпивает хотя бы одну чашку. Для его приготовления нужно мелко измельчить ягоды рябины и шиповника. Можно использовать блендер или кофемолку. После этого залейте полученную смесь горячей водой, соблюдая пропорции одна чайная ложка ягод – один стакан кипятка. Напиток улучшает память и работу мозга. 

Чай викингов

Возьмите одинаковое количество высушенных ягод шиповника, травы спорыш и крапивы. На одну столовую ложку полученной смеси необходим один стакан кипяченой воды. Напиток следует настаивать около трех часов и выпивать залпом утром и днем. Это обязательно повысит настроение и сохранит бодрость на весь день. 

Греческий напиток для молодости

Чтобы надолго сохранить силы и молодость греки ежедневно пили особый напиток. Для этого нужно смешать стакан минеральной воды, столовую ложку меда и сок половины лимона. Будет не только полезно, но еще и очень вкусно.

Долголетие по-кавказски

Для этого напитка нужно взять 25 граммов корня фенхеля и залить его 1 литром горячей воды. Отвар нужно прокипятить 5 минут, после чего дать настояться около 10. Напиток следует пить три раза в день перед едой – примерно за 20 минут. 

Чай египетских фараонов

Египтяне в качестве полезного напитка использовали каркаде. Антиоксиданты, содержащиеся в листьях этого чая, помогают бороться со старением. Человек, который регулярно употребляет его в пищу, сохраняет молодость на долгие годы.

Ранее "Утро.ру" поделилось секретами долгожителей, которые помогли им сохранить здоровье на до преклонных лет. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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