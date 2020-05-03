Как продлить жизнь: напитки долгожителей
Народы всего мира были озадачены вопросом, как продлить жизнь. В ход шли все дары природы: травы, фрукты и мед. В каждой стране есть свои секреты напитков, которые помогают обрести долголетие и укрепить здоровье.
Чай на рябине
Считается, что такой напиток может подарить молодость тому, кто регулярно выпивает хотя бы одну чашку. Для его приготовления нужно мелко измельчить ягоды рябины и шиповника. Можно использовать блендер или кофемолку. После этого залейте полученную смесь горячей водой, соблюдая пропорции одна чайная ложка ягод – один стакан кипятка. Напиток улучшает память и работу мозга.
Чай викингов
Возьмите одинаковое количество высушенных ягод шиповника, травы спорыш и крапивы. На одну столовую ложку полученной смеси необходим один стакан кипяченой воды. Напиток следует настаивать около трех часов и выпивать залпом утром и днем. Это обязательно повысит настроение и сохранит бодрость на весь день.
Греческий напиток для молодости
Чтобы надолго сохранить силы и молодость греки ежедневно пили особый напиток. Для этого нужно смешать стакан минеральной воды, столовую ложку меда и сок половины лимона. Будет не только полезно, но еще и очень вкусно.
Долголетие по-кавказски
Для этого напитка нужно взять 25 граммов корня фенхеля и залить его 1 литром горячей воды. Отвар нужно прокипятить 5 минут, после чего дать настояться около 10. Напиток следует пить три раза в день перед едой – примерно за 20 минут.
Чай египетских фараонов
Египтяне в качестве полезного напитка использовали каркаде. Антиоксиданты, содержащиеся в листьях этого чая, помогают бороться со старением. Человек, который регулярно употребляет его в пищу, сохраняет молодость на долгие годы.
Ранее "Утро.ру" поделилось секретами долгожителей, которые помогли им сохранить здоровье на до преклонных лет.
Германия решила помешать строительству "Северного потока - 2"
Причиной стало невыполнение российской стороной одного из законов ФРГ
Доллар за 120 рублей: эксперты о курсе валюты после майских праздников
При негативном сценарии для российской экономики цены на доллар и евро могут сильно измениться, считают специалисты
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Запад обвинил Китай в уничтожении данных о вспышке коронавируса
- СМИ: Европа откроет границы не раньше осени
- Ученые обозначили пугающие сроки окончания эпидемии коронавируса
- ВОЗ потребовала немедленно усилить карантинные меры в Белоруссии
Здоровье
- Гимнастика для мозга: простые упражнения сохранят гибкость ума
- Онколог сообщил об опасности самостоятельного приема витаминов в период пандемии
- Паста Гиппократа: витаминный рецепт для здоровья сердца
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Смешно до слез : лучшие анекдоты апреля
- Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик