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Два правила помогут мужчинам избежать "пивного" живота

Два правила помогут мужчинам избежать "пивного" живота
Фото: imago stock&people/imago stock&people/www.globallookpress.com
Простые способы помогут не только быть в форме, но и поддерживать крепкое здоровье

Появление у мужчин "пивного" живота к 50 годам имеет массу причин – и наследственность далеко не первая среди них. Специалисты утверждают, что простые правила помогут избежать появления лишнего веса. 

В первую очередь, вред мужской фигуре наносит неконтролируемый прием пищи. Переедание, обилие вредных продуктов в рационе приводит к проблемам с весом. Все, что плохо усваивается или поступает в избытке в организм – откладывается в области живота. 

Пиво является источником эстрогенов – женских гормонов, которые приводят к накоплению жировой массы тела, а иногда и к изменению в фигуре по женскому типу. Поэтому употребление того напитка в больших объемах может привести к неприятным последствиям. 

Малая подвижность является одной из главных причин появления "пивных" животов у мужчин. Для того, чтобы энергия не откладывалась в виде запасов на талии, следует расходовать ее с помощью умеренной активности в течение дня. 

Конечно, лучше всего не допускать к 50 годам роста живота, соблюдая правила питания и еженедельно включая в свое расписание физические нагрузки. Но так выходит, что к этому возрасту многие мужчины приходят уже с солидными объемами на талии. 

Чтобы этого избежать, достаточно придерживаться двух простых правил. В первую очередь – пересмотреть питание. Пиво нужно исключить на время борьбы с лишним весом и включить в свой рацион больше животного белка. Для того, чтобы он хорошо усваивался и не было сильной нагрузки на почки и кишечник, нужно также потреблять много овощей и зелени. 

Во вторую очередь – добавить тренировки. Необходимо около 2-3 тренировок в неделю, продолжительностью хотя бы 40 минут. Начните с малого: прыжки на месте, отжимания, приседания и упражнения на пресс. Через пару месяцев можно добавить легкие пробежки и усилить нагрузку с помощью гантелей, уверяет автор канала Muscle Project в Яндекс.Дзене.

Однако стоит помнить, что это народные методы, а длу лучшего результата необходимо проконсультироваться с врачом. 

Ранее "Утро.ру" делилось рецептами полезных напитков, которые помогут сохранить молодость на долгие годы. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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