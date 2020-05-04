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Хорошее настроение обеспечено: подборка анекдотов на 5 мая

Хорошее настроение обеспечено: подборка анекдотов на 5 мая
Фото: pixabay.com
Веселые остроты и приколы от "Утро.ру" обязательно вызовут улыбку на лице

Если день не удался или терзают неприятные мысли – подборка веселых и коротких шуток поможет поднять настроение. 

  • -Дорогая, что я могу сделать, чтобы поднять тебе настроение?

-Хочу конфет и французского шампанского. 

-Понял, иду в магазин.

-Милый, но ты ведь можешь подхватить коронавирус!

-Кто не рискует, тот не пьет шампанского

  • Прием у стоматолога:

-Так, ну тут нужно немного спиртом обработать

-Не стесняйтесь, я не за рулем, лейте побольше.

  • -Представляешь, мне моя жена скандал закатила. Говорит, ей не нравится когда я ее ласково называю Натусик.

-Ну, вообще Лена права.

  • Встречаются две подруги и обсуждают противоположный пол. Одна другой говорит: 

– Мне попадаются одни лентяи. Вечно мужчины приходят на свидания небритые.

– А ты пробовала не опаздывать, дорогая? – ответила ей подруга.

Евгения НАГОРСКАЯ

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