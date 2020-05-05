Детям очень понравится угощение

Сытные бутерброды с мясом придутся кстати в любой ситуации: их можно приготовить для просмотра кино, взять с собой на работу или пикник, дать ребенку в школу. Ингредиенты можно приобрести в любом магазине за небольшие деньги.

Ингредиенты:

Батон

Картофель

Колбаса по вкусу

Сыр

Яйцо

Дополнительно можно добавить:

Жареные грибы

Морковку

Бекон

Сало

Соленые огурцы

Помидоры

Перец

Способ приготовления:

Порезать батон ломтиками. Не слишком толсто, поскольку будет мало вкуса начинки, и не слишком тонко, чтобы бутерброд не ломался под тяжестью других ингредиентов. Натереть картофель на терке, нарезать тонко колбасу и все смешать. Туда же добавить измельченный сыр и яйцо. Выложить все поверх ломтиков хлеба. Можно дополнительно смазать майонезом. И поставить печься в духовку на 180 градусов до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

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