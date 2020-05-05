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День Георгия Победоносца: что нельзя делать 6 мая

День Георгия Победоносца: что нельзя делать 6 мая
Фото: pixabay.com
В народе принято чествовать пастухов

"Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!" Такое выражение слышали если не все, то многие россияне. Юрьев день приходится именно на 6 мая. В эту дату принято чтить самого главного защитника Москвы – Георгия Победоносца. 

Приметы на 6 мая:

1. Сильный дождь на Юрьев день – много травы вырастет.

2. Комары начали сбиваться в стаи – к скорому приходу лета.

3. Если листы на березе большого размера – жди хорошего урожая. 

4. Северный ветер – к ранним осенним заморозкам. 

Чего нельзя делать 6 мая:

1. Нельзя брать в руки шерстяные изделия и вязать, иначе начнется падеж скота. 

2. Запрещено ругаться и кричать, а то убьет ударом молнии. 

3. Не стоит стричься на Юрьев день – все волосы выпадут. 

4. Нельзя заниматься работой по саду и огороду – это приведет к плохому урожаю. 

Ранее "Утро.ру" опубликовало подборку свежих анекдотов на 5 мая. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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