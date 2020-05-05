В народе принято чествовать пастухов

"Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!" Такое выражение слышали если не все, то многие россияне. Юрьев день приходится именно на 6 мая. В эту дату принято чтить самого главного защитника Москвы – Георгия Победоносца.

Приметы на 6 мая:

1. Сильный дождь на Юрьев день – много травы вырастет.

2. Комары начали сбиваться в стаи – к скорому приходу лета.

3. Если листы на березе большого размера – жди хорошего урожая.

4. Северный ветер – к ранним осенним заморозкам.

Чего нельзя делать 6 мая:

1. Нельзя брать в руки шерстяные изделия и вязать, иначе начнется падеж скота.

2. Запрещено ругаться и кричать, а то убьет ударом молнии.

3. Не стоит стричься на Юрьев день – все волосы выпадут.

4. Нельзя заниматься работой по саду и огороду – это приведет к плохому урожаю.

Ранее "Утро.ру" опубликовало подборку свежих анекдотов на 5 мая.