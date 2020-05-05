День Георгия Победоносца: что нельзя делать 6 мая
"Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!" Такое выражение слышали если не все, то многие россияне. Юрьев день приходится именно на 6 мая. В эту дату принято чтить самого главного защитника Москвы – Георгия Победоносца.
Приметы на 6 мая:
1. Сильный дождь на Юрьев день – много травы вырастет.
2. Комары начали сбиваться в стаи – к скорому приходу лета.
3. Если листы на березе большого размера – жди хорошего урожая.
4. Северный ветер – к ранним осенним заморозкам.
Чего нельзя делать 6 мая:
1. Нельзя брать в руки шерстяные изделия и вязать, иначе начнется падеж скота.
2. Запрещено ругаться и кричать, а то убьет ударом молнии.
3. Не стоит стричься на Юрьев день – все волосы выпадут.
4. Нельзя заниматься работой по саду и огороду – это приведет к плохому урожаю.
Ранее "Утро.ру" опубликовало подборку свежих анекдотов на 5 мая.
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