Сок петрушки должен стать лучшим другом для мужчин

Дачный сезон в самом разгаре, а значит опытные садоводы уже посеяли на участке любимую россиянами приправу – петрушку. Эту зелень и кладут в салат, и украшают ею горячие блюда. Но мало кто знает, насколько петрушка полезна для потенции.

Употреблять зелень врачи советуют в качестве дополнительной терапии. Она не только поможет почувствовать себя увереннее в постели, но и предотвратит развитие простатита.

Петрушка работает и как афродизиак. Содержащиеся в ней полезные элементы усиливают влечение к противоположному полу.

Для того, чтобы растение возымело над организмом наибольший эффект, лучше всего пить сок, сделанный из зелени, рекомендует автор Яндекс.Дзен – канала "Домашний очаг".