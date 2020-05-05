Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Любимая россиянами приправа поможет усилить потенцию

Любимая россиянами приправа поможет усилить потенцию
Фото: pixabay.com
Сок петрушки должен стать лучшим другом для мужчин

Дачный сезон в самом разгаре, а значит опытные садоводы уже посеяли на участке любимую россиянами приправу – петрушку. Эту зелень и кладут в салат, и украшают ею горячие блюда. Но мало кто знает, насколько петрушка полезна для потенции. 

Употреблять зелень врачи советуют в качестве дополнительной терапии. Она не только поможет почувствовать себя увереннее в постели, но и предотвратит развитие простатита. 

Петрушка работает и как афродизиак. Содержащиеся в ней полезные элементы усиливают влечение к противоположному полу. 

Для того, чтобы растение возымело над организмом наибольший эффект, лучше всего пить сок, сделанный из зелени, рекомендует автор Яндекс.Дзен – канала "Домашний очаг". 

Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Важные новости о коронавирусе в России на 5 мая

Скандал из-за сокрытия информации о заражении и рост случаев домашнего насилия в стране - главные новости о COVID-19 на утро вторника в материале "Утро.ру"

Вашингтон заподозрил Москву в желании повлиять на выборы - 2020

По мнению властей США, Россия может консультировать выгодного для нее кандидата

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей