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Продлит жизнь: рецепт напитка из молока и куркумы

Продлит жизнь: рецепт напитка из молока и куркумы
Фото: pixabay.com
Народное средство поможет сохранить молодость

Считается, что отсрочить старость можно с помощью определенных продуктов. Так, эксперты утверждают, что полезный напиток из молока позволит справиться с болью в суставах и упадком сил.

Также напиток под названием "Золотое молоко" омолаживает кожу, снимает стресс, выводит токсины из организма и улучшает работу мозга. Помогает эта смесь и при простуде. Пить ее нужно утром натощак и вечером в течение 20 дней дважды в год: весной и осенью. 

В основе этой жидкости – богатая полезными свойствами куркума. Чтобы приготовить живительный напиток, нужно две столовые ложки этой специи высыпать в миску. Туда налить 200 мл холодной воды и перемешать. Затем смесь поставить на огонь, например, в турке, довести до кипения и уменьшить огонь. Варить 7-10 минут. Получится паста, которой нужно дать остыть. 

Употреблять со стаканом подогретого молока. На 250 мл нужно добавить чайную ложку пасты и перемешать. Для вкуса можно положить мед или корицу, пишет автор канала "Просто еда" в Яндекс.Дзене. 

Ранее "Утро.ру" делилось другими напитками для долголетия. 

Полина ИВАНОВА

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