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Рассмешат до слез: лучшие анекдоты на 7 мая

Рассмешат до слез: лучшие анекдоты на 7 мая
Фото: pixabay.com
Смешные приколы от "Утро.ру" развеселят всех
Поднять настроение в непростой период поможет подборка свежих шуток.

  • Уже 10 лет живу в квартире и переживаю за своего соседа сверху. Ему, похоже, вместо жилья продали бетонный куб, из которого он перфоратором хочет сделать квартиру.


  • Быть взрослым очень здорово! Можно выпивать, веселиться, гулять… По пути к трем своим работам.


  • Мои дети учатся дистанционно. Теперь мой любимый преподаватель – это учитель труда. Он задал всем помыть посуду, полы, развесить белье и снять все это на камеру, чтобы получить оценку.


  • Мужчины чаще умирают от коронавируса, так как касаются ручек, чтобы открыть дверь женщинам.


  • Пока мой сын учится дома, прошу администрацию школы сдать мне деньги на новую мебель и ремонт комнаты.
Дарья ПЕТРОВА

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