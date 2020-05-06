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Евсеев день: что нельзя делать 7 мая

Евсеев день: что нельзя делать 7 мая
Фото: pixabay.com
На стол лучше поставить продукты с добавлением овса

На Руси 7 мая называли Евсеев день. Предки старались посеять овес в эту дату. Блюда, которые ставили на стол, тоже были с добавлением крупы. Такую традицию лучше соблюдать и сейчас. Можно побаловать домашних овсяным печеньем или хлебом, где крупа есть в составе. 

Запреты на 7 мая: 

День лучше не начинать с чая и кофе. Правильнее всего будет выпить святой воды. Она придаст сил и энергии. 

Не пускайте в дом гостей. Они принесут ссоры и несчастья. 

Приметы на Евсеев день: 

Увидел яркую звезду в небе в ночь на 7 мая – к удаче. 

Птица кружит над домом – жди хороших новостей. 

Облака закрыли горизонт – придет сильная гроза. 

Ранее "Утро.ру" опубликовало гороскоп на 7 мая

Полина ЛЕДОВСКИХ

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