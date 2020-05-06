На стол лучше поставить продукты с добавлением овса

На Руси 7 мая называли Евсеев день. Предки старались посеять овес в эту дату. Блюда, которые ставили на стол, тоже были с добавлением крупы. Такую традицию лучше соблюдать и сейчас. Можно побаловать домашних овсяным печеньем или хлебом, где крупа есть в составе.

Запреты на 7 мая:

День лучше не начинать с чая и кофе. Правильнее всего будет выпить святой воды. Она придаст сил и энергии.

Не пускайте в дом гостей. Они принесут ссоры и несчастья.

Приметы на Евсеев день:

Увидел яркую звезду в небе в ночь на 7 мая – к удаче.

Птица кружит над домом – жди хороших новостей.

Облака закрыли горизонт – придет сильная гроза.

Ранее "Утро.ру" опубликовало гороскоп на 7 мая.