Свежие шутки от "Утро.ру" для веселой пятницы

Последний день короткой рабочей недели пролетит быстрее с лучшими приколами о самом актуальном.

Помните, друзья всегда прибегут на выручку! Причем, чем больше сумма выручки, тем быстрее прибегут.

У одессита-долгожителя поинтересовались, верит ли он в приметы и суеверия.

– В какие, например?

– Ну взять, хотя бы, самую популярную примету – вот встали вы не с той ноги, когда проснулись…

– Голубчик, когда утром просто проснулся – в мои годы уже хорошая примета.

Надпись на калитке:

– Осторожно, пес жутко злой, сидит на китайской цепи!

У миллионера как-то спросили:

– Раскройте ваш секрет успеха: как вы заработали состояние?

– Я вовремя понял, что деньги не главное. Самое важное – это работа.

– Да что вы? Неужели это убеждение помогло вам достичь таких высот?

– Нет, мне помогло то, что я убедил в этом своих сотрудников.