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Приметы на 8 мая: что нельзя делать на Марка-ключника

Приметы на 8 мая: что нельзя делать на Марка-ключника
Фото: pixabay.com
Православные чтут в этот день память апостола и евангелиста Марка

На Руси считалось, что на 8 мая можно узнать, какой погоды ждать летом. Еще в этот день гадали и просили у небес дождя.

Традиции и обычаи

В этот день нельзя сидеть дома без дела. На Марка-ключника было принято изгонять из жилища злых духов. Для этого хозяйки готовили крапивный настой и обтирали им полы и лавки. Считалось, что острые колючки крапивы могут победить любую негативную энергетику.

Для защиты избы от нежданного гостя над дверным проемом вешали букет из крапивы. А еще такой букет настраивал любого входящего на добрый лад.

Евангелиста Марка звали ключником, потому что верили, что в его руках хранятся ключи от небесной влаги – дождей. Посему на 8 мая к нему обращали молитвы и просили ниспослать на землю ливень для увлажнения земли.

Приметы на 8 мая:

В небе явилась высока радуга – жди теплой погоды.

Низкая – к дождю.

На Марка пошел дождь – к хорошему урожаю и достатку.

Закуковала кукушка – быть жаре.

Пошел дождь, да поют птицы – жди солнечной погоды.

Чем зеленее радуга в небе, тем сильнее будет дождь.

В этот день девушки принимались гадать. Считалось, что все предсказания исполнятся. А еще дневной сон на Марка-ключника вещий. Но сбудется только через восемь лет.

Ранее "Утро" делилось ведическим гороскопом на май.

Ольга ФЕДОРОВА

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