Травяной отвар восстановит зрение и очистит организм

Тибетские монахи славятся крепким здоровьем и долголетием. Их секрет заключается не только в особом образе жизни, но и употреблении полезного травяного отвара.

Напиток по старинному рецепту, который сохранился еще с 5 века до н. э., продлевает молодость, улучшает обмен веществ и очищает организм от токсинов. Кроме того, этот эликсир долголетия восстанавливает зрение, снижает риск развития гипертонии и инсульта.

Приготовить отвар по рецепту тибетских монахов можно в домашних условиях. Для этого смешиваем 100 г ромашки, 100 г зверобоя, 100 г бессмертника и 100 г березовых почек. Заливаем травяной сбор 0,5 л кипятка и настаиваем в течение 20 минут. Затем процеживаем через ткань и добавляем 1 ч. л. меда, делится народным рецептом автор Яндекс.Дзен-канала "Жизнь пенсионера в деревне".

Тибетский сбор долголетия также можно разнообразить листьями земляники или курагой. Эти продукты содержат огромное количество витаминов, благодаря чему укрепляют организм. Земляничный лист в народной медицине используют для лечения гастрита и высыпаний на коже, а также при различных воспалениях, передает 7dach.ru.

Стоит отметить, что лечение народными средствами не может заменить препараты. Именно поэтому при возникновении любых заболеваний сначала стоит обратиться к врачу.

Ранее "Утро.ру" опубликовало пять рецептов напитков долгожителей.