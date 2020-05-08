Убьем скуку юмором: смешные анекдоты дня на 9 мая
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Свежая подборка шуток и приколов – для читателей "Утро.ру".
- Мужчина в панике звонит в скорую.
– У меня жена рожает! Пожалуйста, приезжайте скорее!
– Успокойтесь. Это ее первый ребенок?
– Идиоты, это ее муж!
- Попавший в больницу сомалийский пират от скуки захватил чужое судно.
- Беседа на Привозе.
– Скажите, почему у вас утка каждый день прибавляет в цене?
Продавщица:
– Она следит за курсом валют!
- У жителей столицы всегда есть два извечных вопроса к коммунальщикам. Первый: "Да когда вы уже наконец затопите?" И второй: "Когда уже выключат отопление?"
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