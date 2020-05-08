Проведите праздничный день с улыбкой

Свежая подборка шуток и приколов – для читателей "Утро.ру".

Мужчина в панике звонит в скорую.

– У меня жена рожает! Пожалуйста, приезжайте скорее!

– Успокойтесь. Это ее первый ребенок?

– Идиоты, это ее муж!

Попавший в больницу сомалийский пират от скуки захватил чужое судно.

Беседа на Привозе.

– Скажите, почему у вас утка каждый день прибавляет в цене?

Продавщица:

– Она следит за курсом валют!