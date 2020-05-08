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Убьем скуку юмором: смешные анекдоты дня на 9 мая

Убьем скуку юмором: смешные анекдоты дня на 9 мая
Фото: pixabay.com
Проведите праздничный день с улыбкой

Свежая подборка шуток и приколов – для читателей "Утро.ру".

  • Мужчина в панике звонит в скорую.

– У меня жена рожает! Пожалуйста, приезжайте скорее!

– Успокойтесь. Это ее первый ребенок?

– Идиоты, это ее муж!

  • Попавший в больницу сомалийский пират от скуки захватил чужое судно.
  • Беседа на Привозе.

– Скажите, почему у вас утка каждый день прибавляет в цене?

Продавщица:

– Она следит за курсом валют!

  • У жителей столицы всегда есть два извечных вопроса к коммунальщикам. Первый: "Да когда вы уже наконец затопите?" И второй: "Когда уже выключат отопление?"
Кристина ЧЕРНИКОВА

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