На Руси в этот день начинался "дачный" сезон

В старину считалось, что 9-ого мая приходит пора, когда нужно начинать копать огороды – сажать горох да картофель. Для того чтобы урожай гороха был богатым, перед тем как отправить в землю семенам "нашептывали" специальные заговоры.

В этот день нельзя было сокрушаться о неудачах, а следовало сохранять позитивный настрой.

Традиции и обычаи

На Руси верили, если отведать на Глафиру-горошницу похлебку или суп из гороха, то весь год будет крепкое здоровье, и никакие хвори не одолеют.

Наши предки считали, что южный ветер в этот день – добрый знак. Они начинали сажать горох и другие культуры при таком ветре да на растущую луну. Верили, что тогда урожай точно будет богатым, что обещало семье достаток и сытый год.

Издревле повелось на 9 мая чествовать ласточек. На Руси считали, что эти птицы защищают домашний очаг от напастей и бед. А если ласточка решит свить гнездо и выведет птенцов рядом с жилищем бездетной семьи, то скоро пару ждет пополнение.

Приметы на Глафиру-горошницу

Если птицы поют, будто квакают лягушки – жди дождя.

Верхняя часть облаков затерялась в небе и скрылась от взора – быть грозе.

Утренний мороз сулит скорые непродолжительные заморозки.

Солнечное утро – пора за лопату, нужно копать огород, да сеять семена.

Кукушка закуковала громко и часто – к жаре.

Снег в этот день обещал богатый урожай гречки и обилие травы для скота.

Много росы – быть большому сбору огурцов.

Ранее "Утро" делилось гороскопом на май.