Фильм "Ржев" рассчитан на все поколения - продюсер Сергей Щеглов
Продюсер картины Сергей Щеглов рассказал о роли кинематографа в отражении значения Великой Отечественной войны и цели создания фильма.
Щеглов оценивает события войны как катастрофу и беду для нашей страны и отмечает, что СССР выиграл благодаря дедам и прадедам.
Он отметил, что кинолента "Ржев" была приурочена к 75-летнему юбилею Победы. Создатели фильма открыли своеобразную эстафету фильмов о войне, но распространение коронавирусной инфекции помешало многим закончить работу над проектами к знаменательной дате.
Со слов продюсера, съемочная группа вдохновлялась нерассказанными историями, которые столь часто умалчивали со времен Сталина. Несмотря на то, что с первого взгляда Ржев не представлял какой-либо стратегической ценности, в его окрестностях полегло более миллиона солдат. В этом году под Ржевом открывается памятник павшим воинам. Молодое и взрослое поколение должны знать, как люди ценой жизни защищали родную землю, отметил он.
В основу сюжета легла повесть "Искупить кровью", написанная фронтовиком Вячеславом Кондратьевым. Создатели фильма изначально рассматривали подобную идею, и она совпала с предложением петербургского предпринимателя Евгения Пригожина. К тому же Кондратьев в повести описал реальные сложности, с которыми сталкивались бойцы на передовой. Он не придумал историю, а описал события, которые сам пережил.
Щеглов отметил, что Евгений Пригожин не принимал активного участия в работе над кинолентой, но давал ценные рекомендации. Продюсер подчеркнул, что петербургский бизнесмен является патриотом России и неравнодушно относится к истории Великой Отечественной войны. Он выделил средства на создание картины, чтобы рассказать людям эту главу истории.
"Есть люди, которые говорят о войне, о патриотизме, но ничего не делают. Этот человек мало говорит, но много делает", – заявил Щеглов.
Продюсер рассказал, что съемки "Ржева" проходили зимой, когда стояли лютые морозы. Съемочной команде пришлось столкнуться с невзгодами, которые испытывали наши деды и прадеды в годы войны.
Щеглов отметил, что фильм рассчитан на все поколения. Он предположил, что не вся молодежь хорошо понимает, что такое война, а этот фильм поможет узнать и не забыть память наших предков.
В завершение продюсер выразил мнение, что необходимо и дальше снимать подобные фильмы. Будущее страны попадет в руки к нашим детям, а, значит, они должны помнить историю. "У того, кто забыл историю, нет будущего. Поэтому такие фильмы нужны всегда, чтобы люди понимали, какой ценой сегодняшняя жизнь существует, и кто и сколько отдал за это", – подытожил он.
Боевые верблюды и исчезнувший Кремль: малоизвестные факты о Великой Отечественной войне
О самых неожиданных событиях, которые помогли советской армии победить, - в подборке "Утро.ру"
Более 100 погибших за сутки: свежая статистика по коронавирусу в России на 9 мая
По данным оперативного штаба, от COVID-19 скончалось 104 человека
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Астролог из "Давай поженимся" рассказала о влиянии затмений на Россию в 2020 году
- Некуда девать: танкеры с нефтью отправили в кругосветку
- Между Россией и Белоруссией разгорелся скандал из-за данных о COVID-19
- Вслед за Китаем еще одна страна заявила о победе над коронавирусом
Здоровье
- Тренируем мозг: три смешных упражнения сохранят память на долгие годы
- Напрягите мышцы: три простых упражнения помогут вернуть потенцию после 50
- Природная виагра: потенцию спасет сладкий фрукт
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Смешно до слез : лучшие анекдоты апреля
- Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Тестостерон поднимут три продукта
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик