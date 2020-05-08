Фильм "Ржев" рассчитан на все поколения - продюсер Сергей Щеглов

В конце 2019 года во всех кинотеатрах России состоялась премьера фильма "Ржев", а 8 мая в честь юбилея Победы военную драму показали на федеральном телеканале "Россия"

Продюсер картины Сергей Щеглов рассказал о роли кинематографа в отражении значения Великой Отечественной войны и цели создания фильма.

Щеглов оценивает события войны как катастрофу и беду для нашей страны и отмечает, что СССР выиграл благодаря дедам и прадедам.

Он отметил, что кинолента "Ржев" была приурочена к 75-летнему юбилею Победы. Создатели фильма открыли своеобразную эстафету фильмов о войне, но распространение коронавирусной инфекции помешало многим закончить работу над проектами к знаменательной дате.

Со слов продюсера, съемочная группа вдохновлялась нерассказанными историями, которые столь часто умалчивали со времен Сталина. Несмотря на то, что с первого взгляда Ржев не представлял какой-либо стратегической ценности, в его окрестностях полегло более миллиона солдат. В этом году под Ржевом открывается памятник павшим воинам. Молодое и взрослое поколение должны знать, как люди ценой жизни защищали родную землю, отметил он.

В основу сюжета легла повесть "Искупить кровью", написанная фронтовиком Вячеславом Кондратьевым. Создатели фильма изначально рассматривали подобную идею, и она совпала с предложением петербургского предпринимателя Евгения Пригожина. К тому же Кондратьев в повести описал реальные сложности, с которыми сталкивались бойцы на передовой. Он не придумал историю, а описал события, которые сам пережил.

Щеглов отметил, что Евгений Пригожин не принимал активного участия в работе над кинолентой, но давал ценные рекомендации. Продюсер подчеркнул, что петербургский бизнесмен является патриотом России и неравнодушно относится к истории Великой Отечественной войны. Он выделил средства на создание картины, чтобы рассказать людям эту главу истории.

"Есть люди, которые говорят о войне, о патриотизме, но ничего не делают. Этот человек мало говорит, но много делает", – заявил Щеглов.

Продюсер рассказал, что съемки "Ржева" проходили зимой, когда стояли лютые морозы. Съемочной команде пришлось столкнуться с невзгодами, которые испытывали наши деды и прадеды в годы войны.

Щеглов отметил, что фильм рассчитан на все поколения. Он предположил, что не вся молодежь хорошо понимает, что такое война, а этот фильм поможет узнать и не забыть память наших предков.

В завершение продюсер выразил мнение, что необходимо и дальше снимать подобные фильмы. Будущее страны попадет в руки к нашим детям, а, значит, они должны помнить историю. "У того, кто забыл историю, нет будущего. Поэтому такие фильмы нужны всегда, чтобы люди понимали, какой ценой сегодняшняя жизнь существует, и кто и сколько отдал за это", – подытожил он.