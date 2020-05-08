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Любимая многими зелень поможет улучшить зрение

Любимая многими зелень поможет улучшить зрение
Фото: pixabay.com
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Шпинат и брокколи особенно полезны людям в зрелом возрасте

Проблемы с глазами могут возникнуть как в зрелом возрасте, так и в молодости. Помочь себе в домашних условиях реально. Для профилактики и их устранения можно использовать и продукты питания.

Например, шпинат. В его составе содержится лютеин. Это вещество, которое помогает защитить сетчатку от повреждений. Также оно содержится в брокколи и других зеленых овощах, – пишет автор блога "Men's Health".

Кроме того, в рацион питания следует добавить яйца. В них содержится много полезных витаминов и минералов, которые помогут спасти зрение. 

Дарья ПЕТРОВА

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