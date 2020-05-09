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Встречаем день с улыбкой: самые смешные анекдоты на 10 мая

Встречаем день с улыбкой: самые смешные анекдоты на 10 мая
Фото: pixabay.com
Встречаем второй день в череде длинных выходных подборкой свежих шуток от "Утро.ру"

1. Из объяснительной записки: "Я сегодня опоздал на работу, потому что в автобусе на меня напал контролер". 

2. Разговор отца с сыном:

– Ну посмотри на себя, как ты живешь! Целыми днями играешь в этот компьютер, пьешь пиво, ешь всякие гадости, еще и девушек домой водишь без нашего разрешения!

– Пап, я не понял. Ты сейчас меня критикуешь или просто завидуешь? 

3. Беседуют два друга: 

– Кем работает твоя жена? 

– Переводчицей. 

– А она переводит книги или, может, фильмы? 

– Продукты!

Полина ЛЕДОВСКИХ

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