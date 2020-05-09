На Руси землю начинали готовить к посеву

На предки 10 мая вовсю начинали готовиться к работам в поле, для этого обрабатывали землю. Поклонялись люди апостолу Семеону. В народе он получил прозвище "ранопащец".

Что нельзя делать 10 мая:

1. Не стоит брать в руки острые предметы. Можно пораниться или, того хуже, накликать встречу с кровным врагом.

2. Нельзя весь день сидеть дома. Нужно хотя бы нп полчаса выти на улицу и погреться на солнце.

3. Не стоит наблюдать за дракой, а то вскоре сами окажетесь в подобной ситуации.

4. Запрещено поливать комнатные растения. Тех, кто нарушит традицию, ждет разлука с любимым человеком.

Приметы на Семенов день:

1. Облака бегут по нему – к грозе.

2. Сухая трава утром – ждите дождь ночью.

3. Листы березы полностью развернулись? Пора сажать картошку.