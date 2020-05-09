Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Семенов день: что нельзя делать 10 мая

Семенов день: что нельзя делать 10 мая
Фото: pixabay.com
На Руси землю начинали готовить к посеву

На предки 10 мая вовсю начинали готовиться к работам в поле, для этого обрабатывали землю. Поклонялись люди апостолу Семеону. В народе он получил прозвище "ранопащец". 

Что нельзя делать 10 мая:

1. Не стоит брать в руки острые предметы. Можно пораниться или, того хуже, накликать встречу с кровным врагом. 

2. Нельзя весь день сидеть дома. Нужно хотя бы нп полчаса выти на улицу и погреться на солнце. 

3. Не стоит наблюдать за дракой, а то вскоре сами окажетесь в подобной ситуации. 

4. Запрещено поливать комнатные растения. Тех, кто нарушит традицию, ждет разлука с любимым человеком. 

Приметы на Семенов день:

1. Облака бегут по нему – к грозе. 

2. Сухая трава утром – ждите дождь ночью.

3. Листы березы полностью развернулись? Пора сажать картошку. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Боевые верблюды и исчезнувший Кремль: малоизвестные факты о Великой Отечественной войне

О самых неожиданных событиях, которые помогли советской армии победить, - в подборке "Утро.ру"

Более 100 погибших за сутки: свежая статистика по коронавирусу в России на 9 мая

По данным оперативного штаба, от COVID-19 скончалось 104 человека

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

953 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей