Три простых упражнения уберегут от постоянных болей в спине
Люди старше 50 часто жалуются на боли в спине. Чтобы их избежать и сохранить хорошую осанку, стоит выполнять три простых упражнения каждый день. Комплекс не отнимет много времени.
Упражнение 1. Расслабьтесь и примите позу эмбриона на кровати. Полежите так несколько минут. Именно такое положение тела поможет расслабиться спине.
Упражнение 2. Для того, чтобы все позвонки встали на место, спину нужно размять. Лягте на спину, положите руки за голову, ноги – прямо, носки смотрят в направлении лица. Начните потягиваться в такой позе. Выполняем упражнение 3 раза, позу держим по 10 секунд.
Упражнение 3. Встаньте на четвереньки и начните резко сгибать руки в коленях. Полезная "трясучка" поможет размять спну. Упражнение лучше выполнять трижды в день, пишет автор Яндекс.Дзен-канала "Правильное здоровье".
Ранее "Утро.ру" опубликовало комплекс упражнений для укрепления организма.
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