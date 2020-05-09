Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Три простых упражнения уберегут от постоянных болей в спине

Три простых упражнения уберегут от постоянных болей в спине
Фото: pixabay.com
продолжениеЕсть в каждом магазине: популярная закуска поможет вернуть мужскую силу
Гимнастика поможет расслабиться и поправить осанку

Люди старше 50 часто жалуются на боли в спине. Чтобы их избежать и сохранить хорошую осанку, стоит выполнять три простых упражнения каждый день. Комплекс не отнимет много времени. 

Упражнение 1. Расслабьтесь и примите позу эмбриона на кровати. Полежите так несколько минут. Именно такое положение тела поможет расслабиться спине. 

Упражнение 2. Для того, чтобы все позвонки встали на место, спину нужно размять. Лягте на спину, положите руки за голову, ноги – прямо, носки смотрят в направлении лица. Начните потягиваться в такой позе. Выполняем упражнение 3 раза, позу держим по 10 секунд. 

Упражнение 3. Встаньте на четвереньки и начните резко сгибать руки в коленях. Полезная "трясучка" поможет размять спну. Упражнение лучше выполнять трижды в день, пишет автор Яндекс.Дзен-канала "Правильное здоровье". 

Ранее "Утро.ру" опубликовало комплекс упражнений для укрепления организма. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Боевые верблюды и исчезнувший Кремль: малоизвестные факты о Великой Отечественной войне

О самых неожиданных событиях, которые помогли советской армии победить, - в подборке "Утро.ру"

Более 100 погибших за сутки: свежая статистика по коронавирусу в России на 9 мая

По данным оперативного штаба, от COVID-19 скончалось 104 человека

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

953 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей