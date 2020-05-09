Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Есть в каждом магазине: популярная закуска поможет вернуть мужскую силу

Есть в каждом магазине: популярная закуска поможет вернуть мужскую силу
Фото: pixabay.com
Природный афродизиак позволит забыть о проблемах в постели

В определенном возрасте у мужчин резко встает вопрос с потенцией. Многие начинают чувствовать себя в постели более скованно. Избежать дискомфорта поможет популярная в народе закуска, которую получится купить в каждом магазине, – семечки. 

Если вы приобретаете сырые семена подсолнечника, приготовьте их: обжарьте на сковороде, посыпав солью. Однако семечке в магазинной упаковке тоже подойдут. 

Дело в том, что они – природный афродизиак, который не только улучшает эрекцию, но и повышает притягательность мужчины в глазах слабого пола, пишет автор Яндекс. Дзен-канала о здоровье. 

Напомним, что прежде чем экспериментировать с народными методами решения деликатной проблемы, следует обратиться к врачу за консультацией. 

Ранее "Утро.ру" написало о трех упражнениях, которые вернут мужскую силу после 50 лет. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Боевые верблюды и исчезнувший Кремль: малоизвестные факты о Великой Отечественной войне

О самых неожиданных событиях, которые помогли советской армии победить, - в подборке "Утро.ру"

Более 100 погибших за сутки: свежая статистика по коронавирусу в России на 9 мая

По данным оперативного штаба, от COVID-19 скончалось 104 человека

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

953 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей