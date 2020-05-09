Природный афродизиак позволит забыть о проблемах в постели

В определенном возрасте у мужчин резко встает вопрос с потенцией. Многие начинают чувствовать себя в постели более скованно. Избежать дискомфорта поможет популярная в народе закуска, которую получится купить в каждом магазине, – семечки.

Если вы приобретаете сырые семена подсолнечника, приготовьте их: обжарьте на сковороде, посыпав солью. Однако семечке в магазинной упаковке тоже подойдут.

Дело в том, что они – природный афродизиак, который не только улучшает эрекцию, но и повышает притягательность мужчины в глазах слабого пола, пишет автор Яндекс. Дзен-канала о здоровье.

Напомним, что прежде чем экспериментировать с народными методами решения деликатной проблемы, следует обратиться к врачу за консультацией.

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