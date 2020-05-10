Свежие шутки от Утро.ру для позитивных выходных

Новые приколы поднимут настроение – поделитесь с друзьями и близкими.

Беседуют два приятеля. Один спрашивает:

– Знаешь, что такое склероз?

– Что?

– Это когда не можешь вспомнить, было ли тебе уже хорошо или только будет?

Малолетний хулиган Петя не мог неделю попасть домой. Он по привычке звонил в дверь и тут же убегал.

Недалекое будущее. Сын после роскошной свадьбы спрашивает папу:

– Скажи, а почему у мамы все красивое – и лицо, и фигура, а у моей жены – только фигура не подкачала, а на лицо без слез не взглянешь?

– Сынок, так все просто. Мы знакомились без масок!