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Огненная подборка: смешные анекдоты дня на 11 мая

Огненная подборка: смешные анекдоты дня на 11 мая
Фото: pixabay.com
Свежие шутки от Утро.ру для позитивных выходных

Новые приколы поднимут настроение – поделитесь с друзьями и близкими.

  • Беседуют два приятеля. Один спрашивает:

– Знаешь, что такое склероз?

– Что?

– Это когда не можешь вспомнить, было ли тебе уже хорошо или только будет?

  • Малолетний хулиган Петя не мог неделю попасть домой. Он по привычке звонил в дверь и тут же убегал.
  • Недалекое будущее. Сын после роскошной свадьбы спрашивает папу:

– Скажи, а почему у мамы все красивое – и лицо, и фигура, а у моей жены – только фигура не подкачала, а на лицо без слез не взглянешь?

– Сынок, так все просто. Мы знакомились без масок!

  • Кажется, я понял, почему мои соседи сверху постоянно друг на друга орут. У меня есть подозрение, что они передвигаются с помощью эхолокации.
Кристина ЧЕРНИКОВА

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