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Приметы на 11 мая: Максимов день расскажет о грядущем лете

Приметы на 11 мая: Максимов день расскажет о грядущем лете
Фото: Patrick Pleul/ZB/www.globallookpress.com
В православии этот день посвящен Мученику Максиму

Этот день в народе называли Максимовым. По преданию, в этот день было положено собирать сок березы, который помогал в лечении больных. Обливание людей березовым нектаром помогало избавиться от лихорадки, а умывание соком с верхней части ствола помогало женщинам сохранить молодость кожи и избавиться от недостатков на лице: угрей, высыпаний и пигментных пятен. Крестьянки смешивали березовый сок с медом и намазывали на лицо, чтобы остановить увядание. 

Со сбором сока березы связана поговорка: “Напитка соберешь на грош, а лес на рубль изведешь”. Она связана с тем, что во времена развития купечества березовый сок стал одним из товаров, который поставлялся на рынки. Крестьяне переживали, что это наносит вред деревьям. 

Старушки в этот день выходили на улицу со специальными амулетами – ладанками, и ждали, когда на них подует теплый южный ветер. По преданию, человек, на которого потом наденут этот амулет, сможет справиться с серьезной болезнью. 

В этот день многие предсказывали, каким будет лето согласно приметам.

Поверья на 11 мая:

  1. Теплый ветер в этот день к хорошей весне.

  2. Если зацвела рябина, то в том году уродится овес.

  3. Ночью тепло и на небе много звезд – год выйдет урожайным.

  4. Если береза дает много сока – лето будет дождливым.

  5. На Максимов день рассвет оказался ясным – лето будет теплым.

  6. Сны, которые посещают человека ночью с 10 на 11 число, могут сбыться через трое суток. 

    Ранее "Утро.ру" рассказало о трех простых упражнениях, которые помогут уменьшить боли в спине. 

    Евгения НАГОРСКАЯ

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