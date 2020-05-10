Мир преобразится и вернется естественное вращение планеты

Чаще самыми популярными пророчествами становятся сведения о грядущих катастрофах и конце света. Складывается ощущение, что мир в будущем ждут только разруха и апокалипсис. Однако далеко не все из них правдивы. Управлять сознанием людей гораздо легче, если они испытывают страх. Отчасти поэтому предсказания о катаклизмах так популярны.

Пророки тольтеков утверждали, что в мире есть существа, которые хотят, чтобы люди были погружены в свой страх. Они призывали людей пробудится от своих опасений на счет будущего. Как пишет автор канала “Все из нашей жизни” на Яндекс.Дзен, тольтеки утверждали, что в вскоре люди проснутся ото сна, поймут свое место, доверят все интуиции, а миром будет править любовь.

Индейцы хопи верили, что Страж Севера встретится с Хранителем Юга и вместе они вернут естественное вращение планеты.

Нострадамус считал, что люди будут способны общаться с животными с помощью телепатии, а во всем мире между собой население будет говорить на одном языке.

В Quero предрекали время, когда все будет существовать в гармонии с Землей. Время хаоса скоро закончится и люди вернут себе свою истинную природу. Между мирами откроются порталы, по которым человек сможет перемещаться.

Медиум Аурелио Мехия утверждал, что конец света – обман. Мир меняется очень давно и это бесконечное преобразование энергии. Смерти не будет. Мировые правители находятся в растерянности и ввергают в нее остальных, поэтому для лидеров уготовано другое место. Люди же преобразуются и не останутся снаружи.

Ранее "Утро.ру" поделилось пророчеством жены Рериха о грядущей войне.