День девяти мучеников: народные приметы на 12 мая
По преданию, в этот день можно было обзавестись здоровьем на весь год
12 мая отмечают день девяти Кизических целителей. Считалось, что они помогают народу справиться с эпидемиями и болезнями. Для этого нужно было провести специальный ритуал. Человек выходил на улицу, подставлял лицо теплому ветру и произносил вслух имена всех мучеников: Феогнид, Руф, Антипатр, Феостих, Артем, Магн, Феодот, Фавмасий и Филимон. Считалось, что так он может защититься от любого недуга на целый год.
Традиции и обычаи на 12 мая:
- Поскольку в этот день воздух считался целебным, людям категорически запрещалось сидеть дома.
- В этот день активно занимались работами в огороде.
- На Руси верили, что травы, собранные в этот день, особенно полезны
- Люди поливали друг друга березовым соком, чтобы отсрочить старость.
Приметы и суеверия на 12 мая:
- Если во время рассвета солнце было ярким, то все лето будет теплая погода.
- Если ночь с 11 на 12 мая была звездной, урожай в этом году удастся.
- В этот день перед началом дождя сверкнула молния – жди долгих дождей.
- Появилось много майских жуков, значит, будут засушливые дни.
- Ольха обзавелась листвой раньше березы – будет много дождей, а наоборот – засуха.
- Тот, кто родился 12 мая, в течение своей жизни будет вынужден пройти 9 испытаний.
Что можно и нельзя делать 12 мая:
- В этот день не стоит завидовать людям. Иначе есть риск заболеть.
- Нельзя делиться планами с окружающими, в противном случае они не воплотятся в жизнь.
- На Руси не купались с головой в водоемах в этот день: боялись Водяного.
- Люди не просеивали муку, чтобы сохранить хорошее зрение до старости.
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