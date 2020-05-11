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День девяти мучеников: народные приметы на 12 мая

День девяти мучеников: народные приметы на 12 мая
Фото: Andrey Zima/Global Look Press/www.globallookpress.com
По преданию, в этот день можно было обзавестись здоровьем на весь год

12 мая отмечают день девяти Кизических целителей. Считалось, что они помогают народу справиться с эпидемиями и болезнями. Для этого нужно было провести специальный ритуал. Человек выходил на улицу, подставлял лицо теплому ветру и произносил вслух имена всех мучеников: Феогнид, Руф, Антипатр, Феостих, Артем, Магн, Феодот, Фавмасий и Филимон. Считалось, что так он может защититься от любого недуга на целый год. 

Традиции и обычаи на 12 мая: 

  • Поскольку в этот день воздух считался целебным, людям категорически запрещалось сидеть дома. 
  • В этот день активно занимались работами в огороде. 
  • На Руси верили, что травы, собранные в этот день, особенно полезны
  • Люди поливали друг друга березовым соком, чтобы отсрочить старость.

Приметы и суеверия на 12 мая:

  • Если во время рассвета солнце было ярким, то все лето будет теплая погода.
  • Если ночь с 11 на 12 мая была звездной, урожай в этом году удастся. 
  • В этот день перед началом дождя сверкнула молния – жди долгих дождей. 
  • Появилось много майских жуков, значит, будут засушливые дни.
  • Ольха обзавелась листвой раньше березы – будет много дождей, а наоборот – засуха. 
  • Тот, кто родился 12 мая, в течение своей жизни будет вынужден пройти 9 испытаний.

Что можно и нельзя делать 12 мая: 

  • В этот день не стоит завидовать людям. Иначе есть риск заболеть. 
  • Нельзя делиться планами с окружающими, в противном случае они не воплотятся в жизнь. 
  • На Руси не купались с головой в водоемах в этот день: боялись Водяного. 
  • Люди не просеивали муку, чтобы сохранить хорошее зрение до старости.
Евгения НАГОРСКАЯ

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