Смешнее некуда: веселые анекдоты дня на 12 мая
Жизнь станет веселее и приятнее после прочтения лучших шуток от "Утро.ру"
Свежие приколы и анекдоты гарантированно помогут пережить еще один день самоизоляции с хорошим настроением.
- -Милый, я сделала твой любимый торт и немного помяла крыло на машине.
-Что ты сделала???
-Говорю же, торт.
- Зашла моя жена в комнату и давай нахваливать: “Какой ты у меня хороший мальчик! Какие у тебя красивые глазки! Я тебя просто обожаю!”, обнимает, целует и уходит обратно на кухню. Пес довольный, на меня даже не посмотрела, хотя я сидел рядом.
- -Милая, может разнообразим нашу жизнь и сыграем в медсестру и пациента?
-А почему бы нет. Так, пациент, у вас полис с собой?
-Нет.
-Мы без полиса не принимаем.
- День выдался хороший, но для подстраховки надо выпить.
- Объявление на столбе:
“Увеличение губ, ягодиц и груди. Быстро и без операции. Обращаться к пасечнику Анатолию Владимировичу”
- -Дорогая, я так тебя люблю, что готов достать вон ту звезду с неба прямо сейчас!
-Так, никуда ты не пойдешь! Хотя бы сегодня дома переночуй.
Ранее "Утро.ру" поделилось подборкой лучших шуток от Ефима Шифрина.
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