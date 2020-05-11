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Смешнее некуда: веселые анекдоты дня на 12 мая

Смешнее некуда: веселые анекдоты дня на 12 мая
Фото: Bildverlag Bahnmüller/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Жизнь станет веселее и приятнее после прочтения лучших шуток от "Утро.ру"

Свежие приколы и анекдоты гарантированно помогут пережить еще один день самоизоляции с хорошим настроением. 

  • -Милый, я сделала твой любимый торт и немного помяла крыло на машине.

-Что ты сделала???

-Говорю же, торт.

  • Зашла моя жена в комнату и давай нахваливать: “Какой ты у меня хороший мальчик! Какие у тебя красивые глазки! Я тебя просто обожаю!”, обнимает, целует и уходит обратно на кухню. Пес довольный, на меня даже не посмотрела, хотя я сидел рядом. 


  • -Милая, может разнообразим нашу жизнь и сыграем в медсестру и пациента?

-А почему бы нет. Так, пациент, у вас полис с собой?

-Нет.

-Мы без полиса не принимаем.


  • День выдался хороший, но для подстраховки надо выпить. 


  • Объявление на столбе:

“Увеличение губ, ягодиц и груди. Быстро и без операции. Обращаться к пасечнику Анатолию Владимировичу”

  • -Дорогая, я так тебя люблю, что готов достать вон ту звезду с неба прямо сейчас!

-Так, никуда ты не пойдешь! Хотя бы сегодня дома переночуй.

Ранее "Утро.ру" поделилось подборкой лучших шуток от Ефима Шифрина. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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