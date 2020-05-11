Чтобы обезопасить себя от инфекции, важно высыпаться

Сейчас во время эпидемии коронавируса как никогда важно обратить внимание на иммунитет и укреплять его. Врач-диетолог Вера Шарошкина рассказала, что нужно делать, чтобы сохранить здоровье.

Так, по словам специалиста, важно полноценно высыпаться. Ведь во время сна вырабатывается важный гормон мелатонин. Поэтому нужно выделять на отдых шесть, а то и семь-восемь часов.

Также во время распространения коронавируса, как рассказала Шарошкина РИА "Новости", необходимо заниматься спортом. Физическая нагрузка снижает стресс и чувство тревоги.

Доктор поведала, что период самоизоляции стоит потратить на эксперименты с питанием, например, с голоданием и диетами, но при этом важно и начать есть правильно. Человеку необходимо получать и белки, и жиры, и углеводы. То есть включить в рацион рыбу, мясо и молочные продукты. Полезны орехи, семена и авокадо. При этом простые углеводы снижают активность иммунитета.

"Булочки и конфетки – лучше на них не налегать, а вот фрукты в своем составе имеют витамины, клетчатку", – порекомендовала специалист.